شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستدعي رائحة الفم الكريهة استئصال اللوزتين؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور بدر عالم، مدى العلاقة بين رائحة الفم الكريهة واستئصال اللوزتين.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن تجمع الطعام في اللوزتين وصدور الروائح الكريهة قد يكون أحد الأسباب الداعية لاستئصال اللوزتين بعد استبعاد أسباب الرائحة الكريهة الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أنروائح الفم الكريهة تختلف حسب مصدرها أو السبب الرئيسي لها، وهناك عوامل عديدة تسبب رائحة الفم الكريهة، من بينها: الطعام، ومشاكل الأسنان، وجفاف الفم، والحميات الغذائية الصارمة،والتهاب اللثة الناتج عن مضاعفات الإصابة بداء السكري.