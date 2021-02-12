شهادات مزورة بفحص كورونا في الكويت.. القبض على هندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الشرطة الكويتية القبض على فني مختبر هندي بعد ثبوت تورطه في استخراج شهادات مزورة بالخلو من كورونا، دون إجراء أي فحوص.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ألقت القبض على فني مختبر هندي، يبلغ من العمر 51 عاما، يعمل في أحد المختبرات الخاصة بمحافظة الفروانية، بتهمة إصدار شهادات مزورة لفحص كورونا مقابل 30 ديناراً عن كل شهادة (حوالي 100 دولار)، من دون إجراء الكشف.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عمولة الهندي تبلغ 6 دنانير فقط، بينما يذهب باقي المبلغ للمختبر الذي يعمل به.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتهم اعترف بجريمته بجريمته، وكشف عن قيامه بإصدار نحو 60 شهادة مزورة لأشخاص عديدين يحتفظ ببياناتهم، وجرى توثيق اعترافاته وإحالته إلى النيابة العامة.

ونقلت عن مصدر أمني قوله «إن جميع المتعاملين مع المتهم تم التوصل إليهم، حيث تبين أن غالبيتهم خارج البلاد".