شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية من فيروس كورونا تستدعي العناية الطبية فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ظهور طفرات فيروس كورونا الجديدة في كثير من دول العالم يصبح من المهم للغاية أن نبقى يقظين ومتأهبين لاحتواء انتشار الفيروس بينما يمكن علاج الأعراض الأكثر شيوعًا لـفيروس كورونا في المنزل، ولكن هناك بعض العلامات الطارئة لـكورونا التي تتطلب عناية طبية فورية، وفقا لتقرير لموقع timesofindia .

مدى خطورة متغير كورونا الجديد

يُقال إن متغير الفيروس التاجي الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا يتسبب في تغيير واحد أو أكثر في بروتين ارتفاع الفيروس وفقًا لعلماء المملكة المتحدة ، فإن الفيروس المتحور ، المسمى "VUI 202012/01" ، يشتمل على طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن يكون سببًا للانتشار الفوري والسهل للفيروس بين الناس. .

وأشارت التقارير إلى أن الفيروس المتحور قد يكون أكثر عدوى من السلالة الأصلية ، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الأخير في عدد حالات كورونا في إنجلترا إلى جانب ذلك ، يقال إن السلالة البريطانية الجديدة تسبب معدل وفيات أعلى من أي وقت.

الأعراض الكلاسيكية

مع ظهور فيروس كورونا الجديد ، كان الناس يعانون من نطاقات مختلفة ومتنوعة من الأعراض على الرغم من أن القائمة استمرت في الزيادة والتوسع ، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي

- حمى

- سعال جاف

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- إعياء

- عدوى الجهاز الهضمى

- فقدان حاسة الشم والتذوق

علامات يجب الانتباه إليها

يمكن أن تنتقل أعراض كورونا من الحالات الصحية الخفيفة إلى الشديدة في حين أن الأعراض الكلاسيكية يمكن أن تؤكد ما إذا كنت مصابًا بالعدوى أم لا أو إذا كان يجب عليك إجراء اختبار لنفسك ، فإن علامات الطوارئ يمكن أن تخبرك ما إذا كان يجب عليك طلب المساعدة الطبية أم لا. ومع ذلك ، وفقًا لمايو كلينك

إليك 5 أعراض لـفيروس كورونا تتطلب عناية طبية.

- ألم صدر

- عدم القدرة على البقاء مستيقظا

- صعوبة في التنفس

- ارتباك صحى عام

- ازرقاق الشفاه أو الوجه.

ووفقًا لمايو كلينك ، "إذا كنت تعاني من علامات وأعراض كورونا الطارئة ، فاطلب الرعاية على الفور خاصة عند مرضى الأمراض المزمنه مثل أمراض القلب أو أمراض الرئة

ماذا تفعل عند الإصابة بكورونا

بالنظر إلى أن الأعراض تبدأ بشكل خفيف وتستمر في التفاقم بمرور الوقت ، يجب أن تخضع للاختبار وتطلب المساعدة الطبية، اعزل نفسك حتى وما لم تتلق تقاريرك إذا واجهت أيًا من الأعراض التحذيرية لـفيروس كورونا يجب الانتقال الى المستشفى فورا، إلى جانب ذلك ، في حين أن أعراض فيروس كورونا قد تستمر لأسابيع أو شهور بعد الشفاء ، فمن المهم أن تظل على اتصال بطبيبك وتبلغه بالأعراض التي تستمر في الظهور.