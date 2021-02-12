فرنسا توصي بجرعة واحدة من لقاح كورونا لهذه الفئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت السلطات الصحية الفرنسية بإعطاء جرعة واحدة من لقاح كورونا للأشخاص، الذين سبق أن أصيبوا بالفيروس.

وفرنسا هي أول دولة تصدر مثل هذه التوصية.



وتقول الهيئة العليا للصحة في توصيتها التي لا يزال يفترض أن تنال موافقة الحكومة إن الأشخاص الذين تماثلوا إلى الشفاء من كوفيد- 19 "قد طوروا بالفعل ذاكرة مناعية أثناء الإصابة. وبالتالي فإن الجرعة الواحدة ستلعب دورا للتذكير".

من جانب آخر، أوصت الهيئة بالانتظار "فترة تفوق ثلاثة أشهر" بعد الإصابة "ومن المستحسن ستة أشهر" قبل تلقي هذه الجرعة الواحدة.

وقالت: "حتى الآن لم تبت أي دولة بوضوح حول التلقيح بجرعة واحدة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 قبل التطعيم".

في الأيام الماضية، تم التطرق إلى هذا الحل في عدة دراسات أجريت في الولايات المتحدة وايطاليا ولم يتم تقييمها بعد من قبل علماء آخرين.

إلى جانب الفوائد الصحية، أشار الباحثون الذين أجروا الأبحاث، إلى أن إعطاء جرعة واحدة للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالمرض يمكن أن يتيح ادخار جرعات في إطار النقص في الإمدادات.

وتتبع الحكومة الفرنسية عموما توصيات الهيئة العليا للصحة، لكنها اعتبرت في نهاية يناير/كانون الثاني أنه لا يمكن زيادة المهلة بين جرعتي لقاح فايزر، خلافا للتوصية التي أصدرتها قبل أيام من ذلك الهيئة العليا.

وتراهن السلطات الصحية كثيرا على التقدم في حملة التلقيح لمواجهة وضع وبائي هش على طريق ما زال طويلا، فحتى الخميس كان 2,135,33 شخصا قد تلقوا جرعة على الأقل من اللقاح في فرنسا بينهم 535,775 تلقوا جرعتين.

منذ بدء الوباء، سجلت 3,4 مليون إصابة في فرنسا، لكن يرجح أن عددا أكبر من الأشخاص قد أصيبوا بالفيروس خلال الموجة الأولى حين لم تكن الفحوصات متوفرة بشكل كبير.

واللقاحات الثلاثة المرخص لها حاليا في في الاتحاد الأوروبي هي فايزر/بيونتك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد وتتطلب جرعتين لكي تكون فعالة بالكامل لدى الأشخاص الذين لم يصابوا أبدا بالمرض.

وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية حاليا لقاح "جونسون آند جونسون"، الذي يعطى بجرعة واحدة.