مديرة صحة أوروبا تصدم العالم: فيروس كورونا سيبقى بيننا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نبهت مديرة الهيئة الأوروبية للصحة في مقابلة مع فرانس برس، الجمعة، إلى أن على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس كورونا "سيبقى بيننا".

وقالت أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الامراض والسيطرة عليها: "يبدو الآن أن بقاء (الفيروس) هو الأكثر ترجيحا"، مضيفة "يبدو أنه تكيف بشكل كبير مع الإنسان. علينا تاليا أن نستعد (لفرضية) أنه باق بيننا".



وأضافت المسؤولة عن الهيئة الصحية التي مقرها في ستوكهولم: "لن يكون الفيروس الأول الذي سيبقى بيننا دائما، ليست هذه تاليا سمة غير مألوفة لفيروس" محدد.

وإذا كانت اللقاحات تحد في شكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا، فان العلماء لا يزالون يجهلون ما أذا كانت تحول أيضا دون انتقاله من شخص الى آخر.

وتزداد المعطيات تعقيدا بسبب النسخ المتحورة، وخصوصا المتحورين الجنوب أفريقي والبرازيلي، لأن ثمة شكوك في أنها تقلل من فاعلية اللقاح.

وتابعت أمون "القضية تكمن في تداعيات هذا الأمر على فاعلية اللقاح"، مشيرة مثلا إلى الأنفلونزا الموسمية التي تتطلب تكييف اللقاحات مع تحولها كل عام.

وقالت أيضا لفرانس برس عبر الفيديو "قد يحصل الأمر نفسه، أو أن (الفيروس) يشهد استقرارا في لحظة ما ونتمكن في ضوء ذلك من استخدام لقاح لفترة طويلة".