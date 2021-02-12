بريطانيا تخطط لتطعيم الأطفال بلقاحات فيروس كورونا نهاية العام الجارى

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة البريطانية أنها تخطط لحصول الأطفال داخل المملكة المتحدة على لقاحات فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجارى، طبقا لما ورد في صحيفة الديلى ميل.



بريطانيا تخطط لتطعيم الأطفال بقلاحات كورونا خلال نهاية العام الجارى

وكشف نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا أن العديد من التجارب كانت على وشك الشروع في اختبار ما إذا كان الناتج الحالي من لقاحات كورونا آمنًا وفعالًا في الأطفال، خاصة بعد أن أعلنت شركة فايزر واكسفورد وموديرنا عدم السماح بتناول جرعات اللقاحات سوى للبالغين نظرا لأن لأن الدراسات الأولية لم تشمل الأطفال مطلقًا، على الرغم أنه لا يوجد ما يشير إلى اصابتهم بمضاعفات جراء جرعات اللقاح .

وذكر التقرير أن بعض الأطفال معرضين للخطر إكلينيكيًا خاصة الذين يعانون من أمراض مميتة، وبرغم ذلك فأن نادرا ما يصاب الأطفال بفيروس كورونا ، مما يعني عدم وجود أهمية كبرى لإعطاء اللقاح للأطفال دون سن 16 عامًا.

وأوضح التقرير أن بعض شركات لقاحات كوفيد بدأت في التخطيط لحصول الأطفال لجرعات اللقاحات المضادة للفيروس، من خلال إجراء بعض التجارب السريرية لإثبات أن لقاحاتها آمنة وفعالة للأطفال، من خلال إجرائها على المراهقين.

يأتي ذلك وسط خلاف حول أولوية اللقاح للمواطنين، والاشكالية الراهنة حول قوائم الانتظار للأشخاص المعرضين للخطر ولابد من تناولهم للقاح في اقرب فرصة لحمايتهم من العدوى.