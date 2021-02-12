شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لصحة الإنسان تناول لحم «التيس» أم «الخروف»؟.. أخصائي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد محمد عبدالملك، الفارق بين لحم الخروف ولحم التيس، وأيهما الأكثر فائدة لصحة الإنسان.

وقال عبدالملك، في مقطع فيديو على موقع “تويتر”: إن المقصود بالتيس هي الحيوانات من فصيلة “الماعز”، موضحاً أن لحم “التيس” يمتاز بأن لحمه ذو لون فاتح.

وأضاف أن السبب في ذلك هو الصبغة المسؤولة عن اللون الأحمر في لحم التيس أقل بمعدل النصف من لحم التيس، كما أن نسبة البروتين بلحم التيس أكثر من لحم الخروف، وهذه ميزة صحية.

كما أن نسبة الدهون بلحم التيس أقل من لحم الخروف، بينما نسبة الحديد في لحم التيس أعلى بكثير.