"الكمامات ممنوعة".. رئيس دولة أفريقية يعلن خلو بلاده من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتظت المستشفيات الرئيسية في تنزانيا بالمرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وامتلأت وحدات العناية المركزة، وأصبحت قداسات الجنازات حدثا يوميا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأعلن الرئيس جون ماجوفولي، في خضم أزمة الرعاية الصحية التي تتكشف جوانبها، أن بلاده التي تقع في شرق أفريقيا خالية من مرض "كوفيد-19".

ورفض الرئيس فرض أي عمليات إغلاق، وكذلك استخدام أقنعة الوجه (الكمامات)، كما حظر نشر بيانات العدوى منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتجعل هذه الإجراءات تنزانيا الدولة الوحيدة في العالم التي لا تنشر مثل هذه الإحصاءات، إضافة إلى كوريا الشمالية المعزولة.

وقال زكريا عيساي، النائب البرلماني عن الحزب الحاكم، الخميس: "على الحكومة أن تكسر حاجز الصمت. أرهقت من تشييع الجنائز".