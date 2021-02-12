باكستان توافق على استخدام لقاح صيني ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت باكستان، الجمعة، على استخدام لقاح صيني للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان إن السلطات في بلاده وافقت، الجمعة، على استخدام اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة (كانسينو بيو) الصينية لاستخدامات الطوارئ، وهو رابع لقاح مرشح لاستخدامه في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 220 مليون نسمة.



وسمحت باكستان، التي تعتمد بشكل كبير على مبادرة كوفاكس لإتاحة اللقاحات للدول الأكثر فقرا، للشركات الخاصة باستيراد لقاحات فيروس كورونا ووافقت على إعفاء هذه الواردات من قيود الأسعار.

وحصل كل من لقاح سينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي وأسترازينيكا أيضا على موافقة السلطات باستخدامه.

وباكستان هي ثاني دولة توافق على استخدام لقاح شركة (كانسينو بيو) بعد المكسيك.