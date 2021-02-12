العالم يتنفس الأمل.. حصيلة كورونا تتراجع للأسبوع الرابع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هذا الأسبوع انخفاضها الذي بدأ قبل شهر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، وينبغي التعامل بحذر مع المقارنات بين البلدان، حيث تختلف سياسات الاختبار من بلد إلى آخر.



ومع تسجيل 412,700 إصابة يومية هذا الأسبوع، يواصل المؤشر تراجعه الذي بدأ قبل شهر، بحسب تعداد وكالة فرانس برس الخميس.



استمرت الإصابات الجديدة في الانخفاض هذا الأسبوع (-16%) منذ تسجيل عدد قياسي بلغ 743 ألف إصابة يومية جديدة في الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 كانون الثاني/يناير. وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع بين 17 و23 تشرين الأول/أكتوبر.

خلال شهر واحد، انخفضت الإصابات الجديدة في جميع أنحاء العالم بمقدار النصف تقريبًا (-44,5%). لم يسبق ان شهد المؤشر منذ بداية الوباء مثل هذا الانخفاض الحاد والمستمر.

لاحظ عالم الأوبئة أنطوان فلاهولت من معهد الصحة العالمية بجامعة جنيف "حدوث تراجع وبائي نسبي في جميع أنحاء العالم تقريبًا" داعيا عبر فرانس برس إلى "استباق حدوث قفزة من خلال التعلم من أخطاء الماضي"، في إشارة إلى الرفع المتسرع للإغلاق في صيف 2020 في أوروبا.

في جميع المناطق





شهدت جميع مناطق العالم تباطؤًا هذا الأسبوع: -24% في الولايات المتحدة/كندا و -20% في إفريقيا و -18% في آسيا و-15% في أوروبا و -10% في أمريكا اللاتينية/الكاريبي و-2 % في الشرق الأوسط.

ولا ينتشر الفيروس فعليا في أوقيانيا (12 إصابة يومية، -14%).

هذا الأسبوع، سُجل أكبر انخفاضين في البلدان التي تخضع لإغلاق هما البرتغال (-54%، 4200 إصابة يومية جديدة) وإسرائيل (-39%، 4400).

وتتصدر الدولة العبرية التي بدأت الأحد الرفع التدريجي للإغلاق، الدول في حملات التطعيم في العالم حيث تلقى 44% من السكان جرعة واحدة على الأقل (28% تلقوا الجرعتين).

وتليهما إسبانيا (-39%، 18300 إصابة يومية جديدة) ثم جنوب إفريقيا (-37%، 2600) وكولومبيا (-35%، 6300) واليابان (-35%، 1900).

أبرز تسارع





يعد العراق أكثر بلد يتسارع فيه الوباء (+ 81%، 1800 إصابة يومية جديدة) متقدماً على الأردن (+ 34%، 1500) واليونان (+ 29%، 1100) والإكوادور (+ 21%، 1،00 ) والمجر (+ 16%، 1400).

و تعد الولايات المتحدة الدولة التي سجلت أعلى عدد إصابات جديدة هذا الأسبوع، بحيث سجلت 101,800 إصابة يومية جديدة (-24%) متقدمة على البرازيل (45400، -6%) وفرنسا (18900، -8%) وإسبانيا (18300، -39%) والمملكة المتحدة (15200، -29%). وتشهد كل هذه البلدان تراجعا.

وبالنظر إلى عدد السكان، باستثناء الدول الصغيرة، تعد مونتينيغرو الدولة التي سجلت أكبر عدد إصابات هذا الأسبوع (606 لكل 100000 نسمة)، متقدمة على جمهورية تشيكيا (482) وإسرائيل (356).

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الأسبوع الماضي (وسطيا 2784 حالة وفاة يومية) أمام المكسيك (1187) والبرازيل (1058) والمملكة المتحدة (754) وألمانيا (555).