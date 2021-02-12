شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على التباعد..6 أماكن تمثل بؤرا ساخنة لنقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، أصبح "التباعد الاجتماعي" و "الحجر الصحي" و "العزلة الذاتية" مصطلحات نستخدمها في حياتنا اليومية بالنظر إلى العدد المتزايد لحالات فيروس كورونا، وأصبحت هذه الكلمات بالذات ضرورية خاصة في بعض الأماكن التي قد تحمل خطرا كبيرا ينطوى على نقل العدوى.

ووفقا لتقرير لموقع timesofindia إلى جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، يجب علينا أيضًا الابتعاد عن المناطق عالية الخطورة التي يمكن أن تسهل انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع، فيما يلي بعض الأماكن والتجمعات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

التجمعات العائلية والحفلات المنزلية

على الرغم من أنك قد تعتقد أنك بأمان حول عائلتك وأصدقائك ، فليس هناك ما يضمن أنك قد لا تصاب بـفيروس كورونا منهم بالنظر إلى أن عدوى كورونا لا تميز بين أي شخصين أو أكثر ، فمن المحتمل أنك قد تصاب بالفيروس في تجمع عائلي أو حفلة منزلية يستضيفها صديقك لذلك ، يجب أن تحاول تجنب مثل هذه التجمعات حيث أنه يمكن أن تحمل الفيروس بنفسك وقد تنقله إلى أكثر الفئات عرضة للخطر.

الأحداث العامة

تعد الأماكن المزدحمة واحدة من أكثر المناطق المعدية والأكثر خطورة بالنسبة لـفيروس كورونا تسهل الحفلات الموسيقية والتجمعات الاحتفالية تساعد على انتشارًا أسرع لعدوى كورونا، نظرًا لأن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا بدون أعراض وقد تظهر عليهم أعراض خفيفة أو معدومة ، فقد تواجه صعوبة في اكتشاف العدوى ومنع نفسك من الإصابة بالمثل ومع ذلك ، من المعقول فقط تجنب مثل هذه الأحداث العامة.

المقاهي والمطاعم داخلية

يجب عليك تجنب زيارة هذه الأماكن والحفاظ على التباعد الاجتماعي فقد تكون هذه الأماكن بعض النقاط الساخنة لفيروس كورونا.

مراكز التسوق

حتى في خضم الوباء ، تستمر الحاجة إلى التسوق وشراء المواد الأساسية ومع ذلك ، يمكن أن تكون مراكز التسوق في غاية الخطورة ، مع الأخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يزورون المكان خلال مواسم العطلات وهو ما قد يؤدى الى زيادة بقع الأسطح الملوثة بالفيروس التي يتم لمسها كثيرًا هذا هو السبب في أن ارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر أمر لا بد منه.

دور السينما

يجب على المرء أن يكون حذرًا لأنه يمكن أن يكون أيضًا مكانًا يمكن أن تصاب فيه بالفيروس

وسائل النقل العام

تعتبر وسائل النقل العام بمثابة شريان الحياة الذي له أهمية قصوى ويمكّن الأشخاص من السفر من مكان إلى آخر ولكنها قد تكون بؤرة لنقل عدوى كورونا نتيجة الممارسات الخاطئة من بعض مرتاديها لذلك فإن الغسل المتكرر لليدين والتعقيم مهمان للوقاية من كورونا.