شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا ومتغيراته الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أكثر من عام منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد في العالم بينما استسلم الكثيرون لتأثيرات الفيروس القاتل ، وبينما تمكن ملايين الأشخاص أيضًا من النجاة من الوباء ومع ذلك ، فإن مخاطر فيروس كورونا لم تستقر بعد، ومع وجود متغيرات جديدة تلوح في الأفق، يقترح الخبراء والمهنيون الطبيون مزيدًا من الحذر والرعاية، وفقا لتقرير لموقع timesofindia، إليك تذكير جديد لكيفية حماية نفسك من كورونا ومتغيراته الجديدة.

طرق الوقاية من كورونا ومتغيراته

المحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات العامة: واحدة من أسهل الطرق للإصابة بالفيروس هي من خلال الاتصال الجسدي و / أو انتقال الهباء الجوي إن التواجد برفقة أكثر من شخص يزيد من فرصتك في الإصابة بالفيروس وانتقاله إلى أشخاص آخرين ومع ذلك ، يصبح من المهم للغاية تجنب التجمعات العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة.

ارتداء الكمامة: واحدة من أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك من فيروس كورونا هو ارتداء الكمامه يعمل القناع المناسب كحاجز بينك وبين شخص مصاب بالفيروس القاتل، يمنعك من استنشاق الرذاذ التنفسي للآخرين ويمنعك من نقل قطرات الهباء الجوي للآخرين ، وبالتالي احتواء انتشار الفيروس.

اغسل وعقم يديك بانتظام: يمكن أن ينتشر فيروس كورونا من خلال اللمس، سواء كنت تزور محل بقالة أو تذهب في نزهة في الحديقة، فقد يكون الفيروس غير المرئي موجودًا في كل مكان، وبينما لا يمكنك رؤيته، يجب أن تكون يقظًا وحذرًا بشأن ذلك لذلك ، من المهم أن تغسل يديك بانتظام وأن تعقمها عندما تكون بالخارج.

تطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار: إلى جانب غسل يديك، يجب أيضًا الابتعاد عن الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا والتي يمكن أن تكون ملوثة ومع ذلك ، يمكنك تطهير وتعقيم المناطق الشائعة للاستخدام العام أو على الأقل تنظيف المناطق الأكثر تعرضًا.

التهوية الجيدة ضرورية: يعد الهواء النظيف والمناطق المحيطة أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بحماية نفسك من فيروس كورونا، بالنظر إلى أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق النقل الجوي ، فمن المحتمل أن جزيئات الهباء الجوي قد تبقى في الهواء لفترة طويلة من الزمن ، مما يجعل الناس عرضة للإصابة بالفيروس من خلال اللجوء إلى التهوية الجيدة ، فأنت لا تؤمن المساحة الخاصة بك فحسب ، بل تقلل من فرص حدوث انتقال العدوى عبر القطيرات والجو.

في حالة ظهور الأعراض عليك اختبر نفسك: في كثير من الأحيان، نتجنب أعراض البرد لكوننا مجرد برد شتوي آخر لكن الخبراء والأطباء يقترحون أن نختبر نفسك عندما نشعر بأعراض مشابهة لأعراض كورونا من خلال القيام بذلك ، فإننا لا نزيد من فرصنا في البقاء فحسب ، بل نحد أيضًا من انتشار الفيروس.