التخلص من دهون البطن بكيس من الثلج

بيروت - نادين محمد - دهون البطن مشكلة تواجه الكثير من السيدات اللواتي يعانين من زيادة الوزن، و حتى اللواتي يملكن وزناً مثالياً ويطمحن الحصول على بطن مسطح وجذاب. والتخلص من دهون البطن ليس مهمة سهلة. فهناك الكثير من الأنظمة الغذائية والطرق والتقنيات ولكن النتائج تكون غالباً مخيبة للآمال. إليك نصيحة تساعدك على التخلص من دهون البطن، باستخدام كيس من الثلج.





البرودة تساعد على حرق الخلايا الدهنية



لمعرفة كيفية التخلص من دهون البطن بطريقة فعالة ومستدامة، اعلمي أنه يوجد نوعان من الأنسجة الدهنية: البيضاء والبنية. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من السمنة، تشكل الأنسجة الدهنية البيضاء 20 إلى 25% من وزن الجسم. وهذا النوع من الأنسجة يزود الطاقة للجسم ويحافظ على درجة حرارته. ولكن ليس هذا فحسب، على عكس الدهون البنية، الأنسجة الدهنية البيضاء تقوم بترسيب دهونها وتحرق السعرات الحرارية بصعوبة. الدهون البنية موجودة لدى الأطفال الرضع: فهي تساعدهم على إنتاج الحرارة وتسخين الجسم حين يكون الجو بارداً. لذا من الأسهل التخلص من الدهون البنية على عكس الدهون البيضاء.

وبعد العديد من الدراسات على الأنسجة الدهنية اكتشف الباحثون أن الأنسجة الموجودة في البطن والفخذين تصبح بنية في الشتاء. وهذا يشير إلى أن درجات الحرارة الباردة تعزز تحوّل الأنسجة الدهنية البيضاء إلى أنسجة دهنية بنية.

في الشتاء، يتم تسخين بعض المنازل إلى 21 درجة مئوية، وهي درجة حرارة لا تشجع حرق السعرات الحرارية. وللحصول على نتائج، ينصح الباحثون بتخفيض درجة الحرارة إلى ما بين 17 و 15 درجة مئوية لبضع ساعات. فحين يتم رفع درجة الحرارة، لا يحتاج الجسم إلى حرق السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارته.

وتابعت دراسة علمية أخرى مجموعة رجال ينامون في غرفة بدرجة حرارة 18 مئوية. وبعد 4 أسابيع، تضاعفت كمية الأنسجة البنية واستهلك الجسم المزيد من السعرات الحرارية. وتسمى هذه العملية توليد الحرارة. واستنتج الباحثون أن:

• الغرفة التي تبلغ درجة حرارتها ما بين 10 و 15 درجة مئوية، مع ارتداء ملابس خفيفة، تحفز توليد الحرارة بشكل معتدل.

• وحين يرتدي الشخص سترة أو سروال مليء بمكعبات الثلج، فهذا يؤدي إلى عملية مكثفة لتوليد الحرارة، إلى حد الارتعاشات، وبالتالي حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

كيس الثلح للتخلص من دهون البطن



إذاً وفقا للمختصين ، يمكن تحفيز حرق الدهون عن طريق وضع كيس من مكعبات الثلج على المنطقة المستهدفة لمدة 30 إلى 60 دقيقة. وهذه العملية تبرد الجلد وتعزز تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية يتم استقلابها من قبل الجسم. واتباع هذا العلاج قد يزيد حرق دهون الجسم بنسبة 300%.

كيفية وضع كيس أو كمادات الثلج للتخلص من دهون البطن

لفي كيس الثلج بقطعة قماش رقيقة وضعيه على المنطقة التي توجد بها الدهون، مثل البطن. اتركي الكيس لمدة 30 إلى 60 دقيقة. كرري هذه العملية مرة في اليوم لمدة 12 يوم.

العيب الوحيد لهذه الطريقة هو خطر الإصابة بعضة الصقيع. ومن أجل تجنبها، أزيلي الكيس من وقت لآخر عن المنطقة.

أعراض عضة الصقيع



• احمرار وآلام

• الشعور بالوخز

• بثور

• تنميل الجلد

إذا لاحظت أحد هذه الأعراض، لا تحاولي وضع شيء دافئ أو تدليك المنطقة بل قومي بتدفئة نفسك ببطانية.