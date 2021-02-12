شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح 8 أسباب للسعال والكحة الليلية.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الباطنة الدكتور فيصل الصّفي، أسباب السعال والكحة الليلية المزمنة. وقال “الصفي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن هناك 8 عوامل للسعال والكحة الليلية هي:- التدخين ارتجاع أحماض المعدة أمراض الرئة حساسية الأنف الربو أمراض القلب التهابات الجيوب المزمنة الأدوية وتعتبر الكحة من المشكلات الصحية الشائعة التي يصاب بها جميع الأشخاص في أوقات مختلفة، ولكن يمكن أن تكون الكحة أمر مزعج للغاية عندما تزداد في وقت النوم.

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