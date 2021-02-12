شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانى يخضع لجراحة زراعة رئة مزدوجة بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت إحدى المستشفيات التابعة لولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا والذى يبلغ من العمر 64 عاما، والذى عانى من مضاعفات شديدة جراء الإصابة كادت أن تودى بحياته، طبقا لتقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية.



مريض بريطانى يجرى زراعة رئة مزدوجة بسبب كوفيد

وأضطر الطاقم الطبي داخل المستشفى الى إجراء عملية زرع رئة مزدوجة للمصاب الذى يدعى مارك كييرت، بعد أن قضى أربعة أشهر داخل المستشفى بسبب المضاعفات التي عانى منها، على الرغم أنه لم يكن له اى تاريخ من مشاكل الرئة.

ونجح الأطباء باستبدال رئتيه بأعضاء متبرع به في أغسطس من العام الماضي، حيث أوضح أنه أصيب بمرض كوفيد بعد إجازة عائلية في كولورادو في الصيف، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد بضعة أيام فقط، ليتم نقله إلى المستشفى في يونيو الماضى.



مريض يتعافى من كورونا بعد زراعة رئة مزدوجة

واضطر "مارك" إلى البقاء داخل المستشفى لمدة شهرين بعد إجراء العملية حتى تمكن من التماثل للشفاء، ولم يكن كوييرت المصاب الوحيد الذى اضطر لزراعة الرئتين فقد تبين أن شخص واحد من 20 مريضا، خضعوا لعملية زرع رئة مزدوجة بسبب كوفيد.

وأكدت دراسات سابقة صادرة عن كلية الطب بجامعة تكساس الامريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يتعرضون للعدوى الشديدة بفيروس كورونا، كما قد يتعرض الشباب الى الإصابة الشديدة حتى إذا كانت صحتهم جيدة.