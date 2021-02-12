شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لمرضى السكر فعالة لإنقاص الوزن منها الرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الوزن لدى مرضى السكرى إستراتيجية فعالة للوقاية من عوامل الخطر المرتبطة به مثل السمنة وأمراض القلب، ووفقًا لدراسات فإنه يمكن لفقدان الوزن المعتدل بنسبة 5-10 فى المائة أن يحسن بشكل كبير وظائف خلايا بيتا فى البنكرياس ويصحح المشكلات المرتبطة باضطرابات الأنسجة الدهنية ويقلل من عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة، ومع ذلك فإن عملية اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة لمرضى السكر ليست مهمة سهلة حيث يتعين عليهم توخى الحذر بشأن ما يتناولوه من أطعمة والأنشطة البدنية التى يقومون بها لذلك يوصى باستشارة الطبيب قبل القيام بذلك، وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

فيما يلى.. 10 نصائح فعالة لإنقاص الوزن لمرضى السكر: 1- النشاط البدنى المنتظم

مثل المشى فهو نشاط بدنى بسيط وفعال لفقدان الوزن لدى مرضى السكر، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن المشى لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكرى مثل أمراض القلب.

2- نظام حمية البحر الأبيض المتوسط

هو نظام غذائى يتضمن استهلاكًا كبيرًا للخضراوات والفواكه والألياف والمكسرات والبذور والأعشاب والبقوليات وشرب الكثير من الماء واستخدام زيت الزيتون وتناول كميات محدودة من الأسماك والمأكولات البحرية والتقليل من تناول اللحوم الحمراء والحلويات.

3- الرقص

هو تمرين ممتع يساعد على حرق الكثير من الدهون ولا يجهد الجسم، ويمكن أن يقوم به مرضى السكر بسهولة لإنقاص الوزن، حيث أظهرت دراسة أن برامج الرقص تساعد فى تقليل الوزن بنسبة تزيد على 5٪.

4- الحد من الإجهاد

الإجهاد يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لدى مرضى السكر، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى بمن فيهم مرضى السكر هم أقل عُرضة لفقدان الوزن، ولكن يساعد إدارة الإجهاد من خلال تقنيات أو علاجات الاسترخاء المختلفة فى إدارة الوزن بشكل فعال.

5- العصائر

بالرغم أن عصائر الفاكهة تعمل على زيادة مستويات السكر فى الجسم، إلا أن السكريات الطبيعية من عصائر الفاكهة مثل البرتقال ليست ضارة بالصحة وقد تساعد فى إنقاص الوزن.

6- اليوجا

تشير إحدى الدراسات إلى أن بعض أنواع اليوجا يمكن أن تساعد فى تعزيز فقدان الوزن وزيادة معدلات التمثيل الغذائى وإدارة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكر.

7- شرب الكثير من الماء مفيد لمرضى السكر ويساعد فى الشعور بالشبع وإنقاص الوزن.

8- تجنب تناول الطعام خارج المنزل بشكل مفاجئ فيجب التخطيط مسبقًا للحفاظ على كمية السعرات الحرارية التى يتناولها طوال اليوم.

9- ضرورة الحفاظ على تناول وجبة إفطار صحية.

10- قُم بعد السعرات الحرارية الخاصة بك يوميًا والالتزام بها خلال وجباتك.