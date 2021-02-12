تمارين لتقوية عضلات الرقبة للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً - رقبة طفلي رخوة، هذه الشكوى أو أحد دعاوي القلق لدى الأمهات، فرقبة الطفل تكون رخوة حتى بعد تجاوزه عدة أشهر من العمر، ولذلك فهي تسأل على الدوام عن تمارين لتقوية عضلات الرقبة، وكذلك تريد كل أم أن تعرف متى يمكنها القلق بخصوص ضعف عضلات رقبة الطفل، ولذلك تساعدك " الخليج 365" من خلال اللقاء مع أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور أحمد ابو عواد، وحيث يشير لآتي بخصوص عضلات رقبة الطفل.

متى تصبح عضلات رقبة الطفل قوية؟

تظل الرقبة رخوة حتى الشهر السادس

غالباُ ما يحدث ذلك بعد عمر ستة أشهر وقبل ذلك فهي لينة ورخوة وتيمل لكل الجوانب، ولذلك تحمله الأم بكل حذر، وتخاف من أن ينثني أو يصاب بكسور او تشوهات حسب تعبيرها، ولذلك فهو مثل العجينة، وقد يعاني الطفل من نقص التوتر العضلي أو كما يُعرف بـ "متلازمة الطفل المرن"، وهذه حالة مرضية ولا تفيد تمارين عضلات الرقبة فيها.

تمرين البطن

يمكن استخدام عدة تمارين للطفل

يعد هذا التمرين من التمارين البسيطة التي تقوي عضلات الرقبة، فقومي بوضع الطفل على بطنه، فعند وضع الطفل على بطنه يحاول رفع رأسه أو تحريكها، ما يساعد في شد العضلات وتقويتها بالتكرار، ويمكنك مساعدته وتشجيعه بانبطاحك بجواره، أو وضع أحد إخوته بجواره ومداعبته والحديث معه.

حركي رقبة الطفل

يمكن أن تفعلي ذلك بكل سهولة، ضعيه في سريره وافعلي ذلك، أو امسكي به وقومي بتحريك رقبته برفق حتى يلمس ذقنة كتفه، ثم حركيها للاتجاه الآخر مرة أخرى، ولا تتسخدمي القوة في ذلك لكي لا تتضرر رقبته.

تحريك الألعاب حول رأسه

فهذه الطريقة تساعد الطفل على تحريك رأسه، قومي بتحريك لعبة حول محيط رأسه من اليمين لليسار، ثم العكس، وكلما اتجه رأسه لجهة قومي بتغيير الجهة، ويمكن أن تستخدمي هذا التمرين وهو جالس أو هو مستلق على ظهره.

والآن عزيزتي الأم أتركي اسئلتك حول الموضوع في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.



