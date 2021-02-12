كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً -

" مع بوادر الأسبوع الرابع من الحمل تتأكد الحامل من حملها ، وخاصة بعد اختبارات الحمل التي تقوم بإجرائها، حيث أن الثلاثة أسابيع الأولى غير مؤكدة لحدوث الحمل.. وتعد نهاية الدورة الشهرية، ويظهر هذا بحدوث التغيرات الجسدية والأعراض التي تشعر بها الحامل" ..ويستكمل الدكتور إبراهيم عبد المنصف استشاري طب النساء والتوليد حديثه مع" الخليج 365" موضحا أعراض الحمل في الأسبوع الرابع على الجنين والحامل معا

متى يظهر الحمل؟

في الأسبوع الرابع تتأكد الحامل من حملها

عادة لا تبدأ أعراض الحمل في الظهور بشكل واضح إلا في نهاية الشهر الأول من الحمل، أو بداية الشهر الثاني

ولكن بحلول الأسبوع الرابع من الحمل قد تلاحظ بعض النساء..

حنان الثدي ..الغثيان الصباحي..الإنهاك..كثرة التبول

النفور من روائح الأطعمة ..إضافة إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة أو النفور منها..وزيادة الحساسية والشعور بالروائح

مع زيادة هرمون البروج سترون وارتفاع مستوياته عن بقية الهرمونات الأخرى، ليحافظ على الحمل.

الجنين في الأسبوع الرابع

الجنين حالياً يكون عبارة عن مجموعة من الخلايا ، و يصبح بحجم حبة الخشخاش، التي عادًة ما تكون حجمها حوالي نصف هذه الخلايا ..وذلك بنهاية الأسبوع الرابع

أما النصف الثاني من الخلايا فهو موجود ليحافظ على سلامة الجنين ويساعده في الحصول على غذاء واكتمال النمو.

وقد يبدو هذا الحجم في بداية الأسبوع الرابع صغيرًا للغاية، إلا أن الكر وموسومات الخاصة بطفلك، قد اتخذت قرارها في تحديد خصائص الطفل مثل لون الشعر ولون العين ونوع الجنس، وأكثر من ذلك.

لا يمكن لكِ معرفة خبر "الحمل بتوأم " في الأسبوع الرابع، من خلال فحص الموجات فوق الصوتية أو السونار

ولكن يمكنك الشعور بأعراض الحمل مضاعفة، وذلك نظرًا لهرمونات الحمل،هرمون البروج سترون والهرموانات الموجهة للغدد التناسلية

و التي تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال الحمل، قد تعطيكي فكرة عما يدور بداخلك.

تغيرات تحدث - داخل الرحم- في الأسبوع الرابع من الحمل

الأسبوع الرابع..كيس مائي محكم حول البويضة المخصبة

تحدث بعض التغيرات بداخل رحمكِ مع حلول الأسبوع الرابع من الحمل أو عند نهايته، هذه التغيرات هي الخطوة الأولى في رحلة طفلكِ بداخلكِ، حيث: تنمو البويضة المُخصبة، ويتشكل حولها كيس مائي مُحكم

يمتلأ هذا الكيس تدريجياً بالسوائل، ويساعد على حماية الجنين طوال فترة نموه في الرحم، فهو يعتبر الآن منزل طفلكِ.

تتكون المشيمة، وهي عضو مستدير يقوم بنقل المواد الغذائية من الأم إلى الطفل، كما ينقل الفضلات من الطفل.

يبدأ الوجه في التكوّن بشكل مبدأي، حيث تتكون الدوائر السوداء للعيون، ويتكون الفم، والفك السفلي، والحلق.

تتشكل خلايا الدم الخاصة بالجنين، وتبدأ الدورة الدموية في العمل. بحلول نهاية الأسبوع الرابع من الحمل، يكون حجم طفلكِ حوالي ربع بوصة، أي أصغر من حبة الأرز.

علامات الحمل في الأسبوع الرابع

ضعف وإجهاد شديد في الجسم. الحنان الثديي. كثرة التبول بشكل متكرر. الشعور بالغثيان والتقيؤ أحياناً.

حساسية متزايدة ناحية الروائح والمذاقات المختلفة، ونفور من أغلبها.

الإقبال الشديد على الطعام، أو النفور منه. قد تحتاجين أيضاً إلى إجراء بعض تحاليل الدم، للتأكد من نسبة هرمون الحمل لديكِ.

نصائح على الحامل إتباعها في الأسبوع الرابع

عليكِ متابعة الاهتمام بالتغذية الصحية، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم

إذا كنني تشعرين بألم في الثدي، يمكنك ارتداء حمالة صدر داعمة أثناء النهار، لتخفيف الشعور بالألم

يعتبر الغثيان الصباحي غير شائع، خلال الأسابيع الأولى من الحمل، لكن إذا أصيبت به يجب تناول الأطعمة الخفيفة، التي تحتوي على كربوهيدرات وخضروات وفواكه

إذا كنتِ تعانين من كثرة التبول، فأنتِ بحاجة إلى عدم شرب الكثير جدًا من السوائل، مع الحرص على شرب الماء بانتظام لأنك تحتاجين إلى الماء خلال هذه الفترة

ليس الوقت مبكراً لبدء الالتزام بالعادات الصحية مثل: تناول الأغذية الصحية الكافية لكِ ولطفلكِ، والتوقف عن تناول الكافيين والمنبهات.

نظام تغذية صحي..خلال الحمل

يجب تناول الأغذية الخفيفة..والخضروات والفواكه

تناول فيتامينات ما قبل الولادة بصورة منتظمة، وذلك بالمتابعة مع طبيبكِ.

التمرين أيضاً هو وسيلة رائعة لتخفيف أعراض الحمل المزعجة، ولكن يجب استشارة الطبيب بخصوص هذا الإجراء، وتحديد أنواع التمرينات المسموح بها.

شرب ما لا يقل عن 8-6 أكواب من المياه يومياً. لا تقلقي إذا..قد لا تستطيعي تناول الطعام بكم أكبر في البداية بسبب الغثيان، فكل ما تحتاجينه أثناء الحمل هو 300 سعر حراري..إضافي، لذلك حاولي الحصول عليهم مع عدم الضغط على نفسكِ في زيادة كم الطعام