منها العطش … هذه العلامات تنذرك بضرورة التقليل من تناول السكريات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 04:20 مساءً - يفرط كثير من الناس في تناول الحلوى والسكريات، إذ تمدهم بشعور خاص من السعادة والطاقة أحيانا، لكن في كثير من الحالات تنتج هذه العادة مشاكل صحية خطيرة.

وسلطت مجلية ”إيت ذات نوت زيز“، الضوء على علامات تشير ظهورها على شخص ما أنه يفرط في تناول السكريات.

إرهاق مستمر

في حين أن السكريات تمد الجسم بالطاقة، إلا أنه بعد ذلك يمكنك الشعور بالإرهاق، حيث ترتفع نسبة الجلوكوز بشدة عقب تناول السكريات.

ولإعادة توازن الأمور، يطلق البنكرياس مستويات عالية من الأنسولين لتوجيه الخلايا لاستخدام السكر كمصدر طاقة، فينعكس ذلك على الجسم كإرهاق ونقص في سكر الدم.

صعوبة التركيز

على عكس ما يظنه كثيرون، لا يساعد السكر على التركيز، بل يساهم في خفضه لمدة 60 دقيقة بعد استهلاكه، فضلًا عن أن الإفراط في تناوله يساهم في تعزيز تدهور التركيز.

تدهور الحالة المزاجية

في حين قد يشعر البعض بالسعادة عند تناول السكريات، إلا أنها في الحقيقة تساهم في العكس تمامًا، إذ يساعد الإكثار من السكر في تدهور الحالة المزاجية، كما أنه يتعارض مع فيتامينات بي، التي تساعد في تعزيز الحالة المزاجية.

العطش

العطش المستمر يعد إحدى علامات الإفراط في السكر، وذلك يحدث عند إطلاق الخلايا إشارات العطش للدماغ لإعادة التوازن للجسم بعد انتشار جزئيات السكر في مجرى الدم.

الصداع

يمكن أن يحدث الصداع نتيجة الإفراط في السكريات، إذ تساهم المستويات العالية من السكر في زيادة نسبة الأنسولين وتحفيز الانخفاض المفاجئ في سكر الدم وتسبب الصداع.

ظهور تجاعيد

الإكثار من السكر يمكن أن يسبب حالة تعرف بـ“الغلوزة“، والتي تحفز الشيخوخة المبكرة للجلد، ليصبح أقل مرونة وأكثر ترهلًا وجفافًا مع ملاحظة ظهور تجاعيد.

القلق

قد يسبب الإفراط في تناول السكريات في زيادة حالة القلق، وذلك لأن الارتفاع الشديد لجلوكوز الدم يؤثر على الحالة المزاجية وكيمياء المخ.

ألم المفاصل

أثبتت عدة دراسات وجود علاقة وثيقة بين الأطعمة الغنية بالسكر والتهاب وألم المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.

التعرق الشديد

بعد 15-30 دقيقة من استهلاك نسبة عالية من السكر، يبدأ الجسم في إطلاق هرموني الكورتيزول والأدرينالين اللذان يعززان معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يسبب التعرق.

وهناك علامات أخرى تشير إلى الإفراط في تناول السكريات مثل الإسهال وارتفاع ضغط الدم وصعوبة النوم بالإضافة إلى كثرة التبول والجوع، فضلًا عما قد يحدث من مشاكل صحية مثل السمنة والإصابة بالسكري.