زيت الضرو شهرة قليلة ومنفعة كبيرة  

بيروت - نادين محمد - زيت الضرو، زيت يستخرج من نبات يعرف بالضرو، ينمو في الأحراج على هيئة شجيرات خضراء صغيرة، ثماره أشبه بعناقيد تتدلى منها حبيبات بيضاء صغيرة تتحول إلى اللون الأحمر ومن ثم الأسود.

تعرف عشبة الضرو بأسماء عدة تختلف بين بلد وآخر، منها القضوم، البطم الشرقي، المستكة، المصطكى .... وبالرغم من فوائد الصحية والجمالية الكثيرة لزيت الضرو، لكنه لم يلقَ شهرة واسعة مقارنة بأنواع أخرى من الزيوت الطبيعية.

في هذا المقال سنسلط الضوء على هذه الفوائد وسنوضح كذلك الكمية المسموح استخدامها من زيت الضرو، إضافة إلى كيف تتم عملية استخراجه.

كيف تتم عملية استخراج زيت الضرو؟



يتوفر زيت الضرو في محال العطارة، ولكن يمكن استخراجه يدوياً من ثمار الضرو بعد أن تتحول إلى اللون الأسود. تطحن بواسطة آلة خاصة أو من خلال هرسها بالشوبك. توضع بقماش أو بمصفاة لتصفية السائل منها، وهذا هو زيت الضرو.

طريقة أخرى لاستخراج زيت الضرو والتي يتم من خلالها سلق الثمار السوداء اللون في الماء المغلي لبضع دقائق أو طريق البخار، ثم تهرس الحبوب لاستخراج الزيت منها.

ما هي فوائد زيت الضرو الصحية؟



نظراً لأهمية ثمار الضرو، أجريت العديد من الدراسات الحديثة والقديمة أيضاً لتبيان خصائصها ومزايا الزيت المستخرج منها، كما صدرت قوانين تمنع القطع غير الشرعي لها.

• يحتوي زيت الضرو على تركيبة كيميائية تجمع فيتامينات قلما تجتمع في زيوت أخرى، وهذا ما يدل على انشغال الطب الحديث والقديم لتبيان قدرة زيت الضرو على علاج بعض الأمراض المستعصية، من بينها الأورام السرطانية.

• أكد ابن سينا في كتابه "قانون الطب" فعالية زيت الضرو في علاج الجرب.

• يخفف من آلام المفاصل الناتجة عن الإصابة بالروماتيزم، وذلك من خلال تدفئة كمية قليلة منه وتدليك المنطقة المصابة، ويترك لبعض الوقت حتى يمتصه الجلد ليخفف من درجة الالتهاب.

• يمكن إضافة القليل من زيت الضرو إلى ماء الاستحمام، ما يساعد على إرخاء العضلات.

• يعالج مشاكل الجهاز الهضمي، كالإمساك، عسر الهضم، التهاب المعدة، وذلك من خلال قدرته على تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

• يعالج مشاكل الجهاز التنفسي، نزلات البرد، السعال، الإنفلونزا، التهابات الشعب الهوائية ويصفي الحلق من البلغم، وذلك من خلال تدليك منطقة الصدر بالقليل من زيت الضرو الدافىء قبل النوم.

• تقطير القليل من زيت الضرو في الأنف قبل النوم، أو وضع قطرات قليلة منه في منديل ورقي يقي من مشكلة الحساسية الموسمية.

• يعالج مرض البواسير بنوعيه، الداخلي والخارجي.

• يساعد في التئام الجروح وشفاء الحروق البسيطة في وقت قياسي.

• يمنع التهاب اللثة وتسوس الأسنان ويحد من جفاف الفم المسبب لرائحة الفم الكريهة.

• يخفف زيت الضرو من الآلام المصاحبة للطمث.





فوائد زيت الضرو التجميلية



• يستخدم زيت الضرو في معالجة العديد من المشاكل الجلدية مثل الإكزيما.

• يستخدم للتخفيف من أعراض الحروق، حيث يمنع ظهور الفقاعات المائية حول الحرق.

• زيت الضرو معقم للحروق والجروح.

• يعمل على تنظيف البشرة وترطيبها.

• يعالج زيت الضرو حب الشباب والأثار التي تنتج عنه على سطح البشرة، هذا بالإضافة إلى قدرته على التخفيف من بقع النمش والكلف.

ما هي الكمية المسموح باستخدامها من زيت الضرو؟



• يسمح بقطرة أو قطرتين للاستخدام الخارجي، يومياً.

• أما بالنسبة لتناول زيت الضرو، يفضل بلع قطرتين منه عند الحاجة، ويمكن خلط القطرتين مع أحد المشروبات أو العصائر.

• في حال الإصابة بالحساسية من زيت الضرو، يجب الامتناع عن استخدامه نهائياً.

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ما هي أفضل أنواع زيت الضرو؟



أفضل أنواع زيت الضرو تلك التي تم عصرها على البارد ودون خلط الأوراق مع الثمار ، إذ يعمد الكثير من المصنعين إلى خلط أوراق نبات الضرو مع ثماره بغية الربح السريع، إذ إن عملية الخلط هذه تؤثر على قوة لون ونكهة زيت الضرو المستخرج.