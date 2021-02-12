عادات صحية تحافظ على صحة نظرك



بيروت - نادين محمد - تعمل عيناك بجد لتظهر لك ما يدور حولك. هناك العديد من الممارسات التي يمكنك دمجها في حياتك للحفاظ على صحة عينيك وحماية رؤيتك. فيما يلي عادات بسيطة لعيون صحية.

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ابحث عن النظارات الشمسية التي تحجب 99٪ إلى 100٪ من أشعة UVA و UVB يمكن للأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة المنبعثة من الشمس أن تلحق الضرر بالعينين والعدسة والقرنية.

تتطور بعض حالات العين بسبب التعرض المفرط للشمس، مثل إعتام عدسة العين وربما حتى الضمور البقعي.

يجب أن تحجب النظارات الشمسية ما لا يقل عن 75٪ إلى 90٪ من ضوء الشمس.

يجب ألا تحتوي العدسة على عيوب غريبة يمكن أن تشوه رؤيتك.

من المفترض أن تكون العدسة الرمادية هي الأفضل لرؤية الألوان بشكل صحيح، ولكن عادةً لا يهم لون العدسة للحماية.

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من السهل أن تنسي مدى أهمية نظامك الغذائي لجميع أجزاء جسمك وعينيك ليست استثناء.

إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات سيحدث فرقًا بين ما إذا كانت عيناك بحالة صحية أم لا.

بمرور الوقت، سيعود سوء الأكل ليطاردك بأمراض العيون وغيرها من المشاكل الصحية. للحفاظ على صحة عينيك، أضيفي هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي.

خضروات ذات أوراق داكنة:

تناول الخضروات الورقية الداكنة مثل الكرنب والسبانخ والكرنب لفيتامين سي وحمض الفوليك .

الأسماك الزيتية:

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تحتوي الأسماك الزيتية على نسبة عالية من أوميجا 3. تشير الدراسات إلى أن تناول الكثير من الأحماض الدهنية الغنية بالأوميغا 3 يمكن أن يحمي عينيك من أمراض العين مثل الضمور البقعي وأمراض العين الجافة. اختاري الأسماك الزيتية للحصول على أعلى مستويات أوميغا 3، بما في ذلك:

سمك السالمون

التونة

السردين

السمك المملح

الإقلاع عن التدخين

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يزيد التدخين من فرص إصابتك بالتنكس البقعي أو إعتام عدسة العين. يؤدي التدخين أيضًا إلى ضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل غير صحيح إلى عينيك وأجزاء أخرى من جسمك. هذا يجعلك عرضة للسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم مما يؤثر على عينيك.

تقلل ممارسة النشاط البدني من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم، مما يؤثر على رؤيتك.

تزيد التمارين من تدفق الدم إلى أجزاء الجسم، بما في ذلك عيناك. ستتمتع بصحة أفضل للقلب والأوعية الدموية، وهو أمر مهم لصحة العين الجيدة.

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ارتداء نظارات أو نظارات واقية

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عندما نكون في العمل، أو نمارس الرياضة يجب تذكر ارتداء النظارات الواقية. قد يبدو وضعها مزعجًا، لكن إصابة واحدة لعينيك يمكن أن تلحق الضرر بها وتغير حياتك. لا يجب المخاطرة على عينيك بسبب إزعاج بسيط، مثل ارتداء نظارات السلامة أو النظارات الواقية.

ارح عينيك

عيناك تعملان بجد طوال اليوم. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتفًا ذكيًا أثناء النهار، فتأكد من منح عينيك استراحة أثناء النهار. كل 20 دقيقة للنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. هذا يمنح عينيك راحة من النظر إلى الشاشة طوال اليوم. إلى جانب تقليل إجهاد العين، يمكن أن تساعد هذه الفواصل في تقليل الصداع الناتج عن كثرة استخدام الشاشة.

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فحوصات العين الدورية

من المهم أن تعتني بعينيك جيدًا، تمامًا كما تفعل مع جسمك - حدد مواعيد فحوصات منتظمة، لا سيما الفحص الذي يبحث عن أمراض العيون. سيقوم طبيب العيون الخاص بك بتوسيع عينيك ليتمكن من البحث عن علامات المرض. على الرغم من أن عينيك تشعران بصحة جيدة، فقد تعاني من مشاكل في العين .

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ضبط سطوع شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك

يمكن أن يؤثر استخدام الكمبيوتر طوال اليوم على عينيك. لكن أخذ فترات راحة متكررة وضبط السطوع على شاشة الكمبيوتر سيساعد في منع إجهاد العين. حافظ على مستوى السطوع منخفضًا قدر الإمكان دون التسبب في تحديقك. قم بتشغيل بعض الأضواء في الغرفة، ما لم تكن هناك نوافذ للضوء الطبيعي. يقلل وجود ضوء في الخلفية من الوهج من شاشة الكمبيوتر.

لا تقترب كثيراً

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حافظ على مسافة آمنة من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو التلفزيون. يُقترح أن تبقي جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعيدًا عن وجهك وعينيك بمقدار 20 إلى 40 بوصة على الأقل. احمل هاتفك على بعد 15 إلى 20 بوصة. قد يؤدي استخدام هذه الأجهزة من مسافة أقرب إلى إجهاد العين.

لا تدع عينيك تجفان

يمكن أن تأوي يديك جراثيم وبكتيريا. اغسل يديك دائمًا قبل أن تلمس عينيك ، خاصة إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة. استخدم الماء الدافئ والصابون ، وتأكد من شطف يديك تمامًا. يمكن أن يمنع غسل يديك التهابات العين مثل العين الوردية وحتى منع نزلات البرد والإنفلونزا أو كوفيد من دخول جسمك.

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