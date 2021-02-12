شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها.. أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الفم والحلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - د ب أ :

كشفت الغرفة الاتحادية لأطباء الأسنان بألمانيا ، عن عدة أعراض تعتبراً مؤشراً على الإصابة بسرطان الفم والحلق .

وأوضحت الغرفة أن تغيرات اللونين الأبيض والأحمر للغشاء المخاطي للفم ينذر بالإصابة بسرطان الفم والحلق.

وأضافت الغرفة أن أي تورمات أو تقرحات أو زوائد في الفم أو الفك أو اللسان أو الشفاه يجب أن تدق ناقوس الخطر، شأنها في ذلك شأن صعوبات البلع والمضغ والتنفس والتحدث وزيادة إفرازات اللعاب والرائحة الكريهة للفم والنزيف غير المبرر والإحساس بوجود جسم غريب في الحلق وبحة الصوت.

وأردفت الغرفة أن أبرز عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بسرطان الفم والحلق تتمثل في التدخين وشرب الخمر ، مشيرة إلى أنه كلما شخص المرض مبكراً ، كلما ارتفعت فرص نجاح العلاج .