لجنة يابانية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت لجنة يابانية على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر/بيونتيك، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (ان اتش كيه).

وتمهد الموافقة التي منحتها وزارة الصحة الجمعة بالتوقيت المحلي، الطريق أمام الحكومة لإعطاء موافقتها الرسمية على اللقاح في 14 شباط/فبراير الجاري على اقصى تقدير.

وسوف يكون هذا أول لقاح مضاد لكوفيد-19 تجيزه اليابان، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتلقت الحكومة شحنتها الأولى من لقاح فايزر، الجمعة، ويمكن أن يبدأ التطعيم بحلول منتصف الأسبوع، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

واتفقت الحكومة اليابانية مع فايزر وبيونتيك على توريد 144 مليون جرعة من اللقاح، ما يكفي لـ72 مليون شخص بحلول نهاية 2021.

وطلبت اليابان أيضا 120 مليون جرعة من لقاح طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد وكذلك هناك اتفاق للحصول على 50 مليون جرعة من لقاح موديرنا.

وقدمت أسترازينيكا طلبا للموافقة على لقاحها في اليابان أوائل الشهر الجاري.