شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروسيا يحذر من استخدام الهواتف الذكية: الأمريكان يتجسسون علينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، مواطني بلاده للعودة لاستخدام الهواتف بـ «زراير»، مشيرا إلى أن الأشخاص الأذكياء عادوا لاستخدامها.

وأضاف ألكسندر أن الأمريكان يتجسسون عبر الهواتف الذكية، التي تفسح المجال للتجسس على أصحابها، مضيفا في كلمة أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي، إذا كنتم ترغبون بأن يراقبكم الأمريكيون بواسطة أجهزة أيفون 12 ليعرفوا في كل دقيقة أين أنتم وماذا تفعلون قوموا بشراء هذه الأجهزة».

ووفقا لـ «نوفوستي»، فإن أعمال جمعية عموم الشعب البيلاروسي السادسة بدأت أمس في مينسك وسيستمر عملها على مدى يومين.