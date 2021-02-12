شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكسفورد: علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدى يقلل من وفيات مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر التقييم العشوائي لتجربة علاج فيروس كورونا والذى أجراه علماء جامعة أكسفورد، أن العلاج المضاد للالتهابات tocilizumab الخاص بعلاج التهاب المفاصل الروماتويدى يقلل من خطر الوفاة عند إعطائه للمرضى.

ووفقا لبيان عبر الموقع الرسمي للجامعة وفقا لشبكة CNN، أظهرت الدراسة أيضًا أن عقار التوسيليزوماب يقصر الوقت حتى يخرج المرضى بنجاح من المستشفى ويقلل من الحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

تختبر تجربة RECOVERY مجموعة من العلاجات المحتملة لـ فيروس كورونا منذ مارس 2020 تمت إضافة Tocilizumab ، وهو دواء عن طريق الوريد يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، إلى التجربة في أبريل 2020 للمرضى المصابين بـفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى الأكسجين ولديهم أدلة من التهاب توقف التوظيف في الحقن الوريديى بـ tocilizumab في 24 (يناير) 2021 لأنه، في رأي اللجنة التوجيهية للتجربة، تم تسجيل عدد كافٍ من المرضى لتحديد ما إذا كان الدواء له فائدة ذات مغزى أم لا.

تم تخصيص إجمالي 2022 مريضًا بشكل عشوائي لتلقي عقار التوسيليزوماب عن طريق التسريب في الوريد وتمت مقارنته مع 2094 مريضًا تم تخصيصهم عشوائيًا للرعاية المعتادة وحدها. 82٪ من المرضى كانوا يتناولون الستيرويد الجهازي مثل ديكساميثازون.

تشير البيانات إلى أنه في مرضى كورونا الذين يعانون من نقص الأكسجة الذين يحتاجون إلى أكسجين والتهاب كبير ، فإن العلاج بمزيج من الكورتيكوستيرويد الجهازي (مثل ديكساميثازون) بالإضافة إلى التوسيليزوماب يقلل من معدل الوفيات بحوالي الثلث بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى أكسجين بسيط ونحو النصف في تلك التي تتطلب تهوية ميكانيكية غازية.

قال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم نوفيلد للطب، جامعة أكسفورد، وكبير الباحثين المشترك لـ RECOVERY ، "أظهرت التجارب السابقة لتوسيليزوماب نتائج مختلطة، ولم يكن من الواضح أي المرضى قد يستفيدون من العلاج نحن نعلم الآن أن فوائد التوسيليزوماب تمتد لتشمل جميع مرضى كورونا الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين والتهاب شديد التأثير المزدوج للديكساميثازون بالإضافة إلى التوسيليزوماب مثير للإعجاب ومرحب به للغاية ".