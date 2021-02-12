5 وفيات و520 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، ارتفاع أعداد إصابات كورونا بتسجيل 520 إصابة جديدة و5 وفيات، وشفاء 828 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 257 إصابة و611 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 126 ألفًا و881 شخصًا، بينهم 15 ألفًا و605 حالات نشطة، ووفاة 2014 شخصًا.