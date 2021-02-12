شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أكسفورد: لقاح فايزر يعمل ضد سلالة كورونا البريطانية وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير بحث جديد إلى أن لقاح فايزر لفيروس كورونا يعمل ضد البديل الجديد الذي ظهر في المملكة المتحدة، وكذلك ضد البديل الجنوب أفريقي الذي يشعر العلماء بالقلق من أنه قد يتجنب اللقاحات.

ووجد باحثو جامعة أكسفورد أن الأجسام المضادة التي يتم تحفيزها لدى الأشخاص الذين حصلوا على حقنة لقاح فايزر، تكتشف المتغيرات الجديدة وترتبط بها لتحييد الفيروس، على الرغم من أنها لا تفعل ذلك أيضًا ضد المتغيرات القديمة.

ووفقًا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن حقنه لقاح فايزر أطلقت أيضًا الخلايا التائية وهي خلايا مناعية تشارك في إنتاج الأجسام المضادة، والتي تقاوم العدوى في حد ذاتها، وإنها أول دراسة تُظهر أن اللقطة تعمل ضد المتغيرات الكاملة بدلاً من القطع المحورة منها في المختبر.



لقاح فايزر

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه المتغيرات أكثر شيوعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، حيث تم تحديد ما يقرب من 1000 حالة من متغير 117 في المملكة المتحدة وعلى الأقل 11 حالة من البديل الجنوب أفريقي

وأثار لقاح فايزر استجابة مناعية أقل ضد متغيرات المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا بعد جرعتين، لكنه عزز الخلايا التائية، ويقول العلماء إن هناك بعض التأثير "المعادل" ضد بروتين السنبلة بأكمله، بينما يُقدر أن البديل في المملكة المتحدة أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70%، لا يُعتقد أنه يفعل الكثير لإضعاف اللقاحات، من ناحية أخرى، فإن المتغيرات التي ظهرت في جنوب أفريقيا والبرازيل لها طفرات قد تساعدها على "الهروب" من اللقاح.

هذا أمر مقلق للغاية للعلماء، حيث تعتبر اللقاحات الفعالة حاليًا السبيل الوحيد للخروج من الوباء، ويجب أن تعمل في حوالي 75 % من السكان من أجل الوصول إلى مناعة القطيع، إذا أصبحت المتغيرات مهيمنة ولم تعمل اللقاحات ضدها، فقد يستمر الوباء ويقتل المزيد من الناس.

اختبرت شركة فايزر لقاحها لأول مرة ضد المتغير الجديد عن طريق استخلاص الأجسام المضادة من دم الأشخاص الذين تم تطعيمهم ووضعها ضد الجزء المتحور من بروتين ارتفاع الفيروس، أشارت تلك الاختبارات إلى أن الحقنة لا تزال "وقائية"، على الرغم من انخفاض فعالية الأجسام المضادة بمقدار الضعف.

لكن الدراسة الجديدة المنشورة على الإنترنت قبل مراجعة النظراء تمثل المرة الأولى التي يتم فيها اختبار اللقطة ضد الفيروس الحقيقي الكامل وإن كان لا يزال في أنابيب الاختبار، وليس لدى البشر، حيث أخذ العلماء الدم من الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح فايزر واختبروا مدى جودة خلاياهم بمساعدة اللقاح في الدفاع ضد هجمات المتغيرات الكاملة، وتبين أن لقاح فايزر فعال بنسبة 95٪ ضد المتغيرات القديمة لفيروس كورونا، لكن الشركة لا تزال تكتسب فعالية اللقاح ضد المتغيرات التي ظهرت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.

بعد جرعة واحدة ، كانت خلايا الناس محمية إلى حد ما ضد الشكل الأصلي لفيروس كورونا ، لكن الأجسام المضادة كانت أضعف من البديل البريطاني ، ولم تستطع تحييد البديل الجنوب أفريقي، لكن ضربة واحدة ما زالت تعزز استجابة الخلايا التائية القوية ، بغض النظر عن البديل الذي كان الهدف.

قال الدكتور ويليام جيمس ، كبير مؤلفي الدراسة وعالم الفيروسات بجامعة أكسفورد: "قد لا تحميك بالضرورة من العدوى ، ولكن من المرجح جدًا أن تسهل هذه الجرعه الأولى على جهازك المناعي أن يقوم باستجابة جيدة في المرة القادمة".