شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: الحصول على جرعات لقاح كورونا كاملة يمنع الحجز الصحى بعد التعرض لمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC ، إن الأشخاص الذين حصلوا على جرعات كاملة من لقاح فيروس كورونا لم يعودوا بحاجة إلى الحجر الصحي بعد تعرضهم لشخص مصاب بمرض كورونا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "لن يُطلب من الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل والذين يستوفون المعايير الحجر الصحي بعد التعرض لمخالطة شخص مصاب بـفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته صحيفة timesofindia.

وتشمل المعايير أن الأشخاص الذين تعرضوا لـ فيروس كورونا وتم تطعيمهم بالكامل، وكان التعرض في غضون 3 أشهر بعد تلقي آخر جرعة، وظلوا بدون أعراض منذ التعرض الحالي، كما قال مركز السيطرة على الأمراض إنه أعطى 44769.970 جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الأن.

وأظهرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCDC، عن تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 61% منذ تفشى الوباء وحتى شهر فبراير الجارى، طبقًا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس، وأكدت الإحصائيات أن حالات الإصابة بالفيروس التاجى تراجعت إلى ما يقرب من 121 الفا منذ ذروة الوباء في يناير الماضى، وحتى شهر فبراير الجارى خاصة بعد نشر قوات لدعم حملة اللقاح الوطنية .

وكشفت الإحصائيات الرسمية تراجع عدد حالات العلاج في المستشفيات بنحو 42%، ما أدى الى انخفاض أعداد الوفيات أيضًا، وكانت أعلنت وزارة الدفاع أنها وافقت على اعتماد 1110 عضو في الخدمة الفعلية للمساعدة في خمسة مراكز تطعيم فيدرالية لفيروس كورونا،كما يمكن أن تزداد قوة الأعضاء لتصل 10000عضو.