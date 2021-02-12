3404 حالات شفاء جديدة من كورونا بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء164.551 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في الجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3.307 حالات إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 342.974 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدت الوزارة شفاء 3.404 حالات جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323.191 حالة.

كما أشارت إلى وفاة 12 حالة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات 986 حالة.

‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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