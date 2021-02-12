إصابات كورونا بشرق أوروبا تتخطى عتبة الـ10 ملايين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لرويترز أن إصابات كورونا في شرق أوروبا تجاوزت 10 ملايين حالة، الجمعة، فيما تهدف بلدان المنطقة لزيادة مشترياتها من اللقاحات من موردين متعددين لتسريع برامج التطعيم.

وسجلت دول شرق أوروبا أكثر من 10.02 مليون إصابة و214691 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، ومع ذلك انخفض المتوسط اليومي للحالات الجديدة بنحو 31% في الثلاثين يوماً الماضية مقارنة بالثلاثين يوماً التي تسبقها.



ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن روسيا تشهد أكبر عدد من الحالات في شرق أوروبا، وأصبحت أول دولة أوروبية تتجاوز الإصابات فيها حاجز الـ4 ملايين، الإثنين، كما سجلت أيضاً أكبر عدد من الوفيات في المنطقة عند 79194 وفاة.

وتشير بيانات وزارات الصحة في 7 دول بالمنطقة، هي روسيا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا إنها وزعت 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.