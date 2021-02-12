حصاد فيسبوك ضد التنمر وشائعات كورونا.. إعدام ملايين المنشورات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير فيسبوك للشفافية، عن أن الموقع نجح في مضاعفة جهوده في ردع المنشورات التي تحتوي على تنمر وعدائية خلال 2020، مقارنة بـ 2019.

وأعلنت شركة فيسبوك عن تقرير الشفافية لنشاطاتها لعام 2020، أن عملاق التواصل الإجتماعي تصدى لردع المنشورات المزيفة والعدائية، التي تضمنت معلومات زائفة عن فيروس كورونا، وتضمنت عبارات بها تنمر أو عنصرية.

ووفق موقع "زا فيرج"، فأن فيسبوك قام بحذف 3.5 مليون منشور يتضمن عبارات نابية وتنمر في الربع الأخير من 2020، مقارنة بـ 2.8 مليون منشور من نفس النوع، تم حذفهم في الربع الأخير من 2019.

وساهم في تحقيق فيسبوك لهذا التقدم في ردع منشورات التنمر، المراقبة المشددة التي فرضت على منصة التواصل خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد فترة الانتخابات الرئاسي الأمريكية والإعلان عن الرئيس الجديد للولايات المتحدة.

وأعلن موقع فيسبوك الأسبوع الماضي، تكثيف جهوده لكبح انتشار المعلومات المضلّلة حول لقاحات كوفيد-19 وتعزيز نشر الحقائق، إضافة إلى الاستدلال على الفئات الحذرة من أخذ اللقاح.

وتشمل الخطوة حظر المجموعات التي تنشر بشكل متكرّر معلومات مضلّلة حول الفيروس واللقاحات بشكل عام.

ومنذ أشهر يعمل فيسبوك على إزالة معلومات كوفيد المضلّلة والترويج للنصائح الصحية الصادرة عن منظمات موثوق بها، وقد قام الموقع الاجتماعي أمس الإثنين بالتوسّع في هذه المبادرة.

فقد عمد فيسبوك إلى تحديث قائمته للمزاعم الزائفة حول الفيروس واللقاحات، وذلك بمساعدة من منظمة الصحة العالمية.

وتضمّنت قائمة المعلومات المحظورة المزاعم بأنّ كوفيد-19 من صناعة أشخاص والإصابة به أكثر أماناً من اللقاح، وأنّ اللقاحات سامّة أو تسبّب التوحّد.

لكنّ مبادرة فيسبوك لم تكن كافيه لإقناع البعض، اذ كتب "مركز مكافحة الكراهية الرقمية" على تويتر أنّ "فيسبوك وعد على مدار العام الماضي بإجراءات صارمة ضد المعلومات المضللة حول كوفيد ومناهضة اللقاحات"، مضيفاً أنّه "في كل مرة يفشل في أن يقرن هذه الإعلانات البارزة بالعمل".

تحذير شديد اللهجة

وحذّر جاي روزن نائب رئيس فيسبوك لشؤون النزاهة حسابات المجموعات التي تشارك معلومات مضلّلة عن اللقاحات من حظرها بشكل نهائي.

وقال فيسبوك إن 50 مليون شخص شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه العام الماضي حول كوفيد-19 وتمحور حول الأعراض ووضع الأقنعة والحصول على الرعاية الصحية.

وأضاف أنّ "الاستطلاع يُعدّ الأضخم من نوعه على الإطلاق وساعد الباحثين الصحيين على مراقبة وتوقع انتشار كوفيد-19 بشكل أفضل"، لافتاً إلى أنّ البيانات ستساعد على فهم أفضل لنوايا لأخذ اللقاح على صعيد "الديموغرافيا الاجتماعية والعرق والجغرافيا وغير ذلك".

ووعد فيسبوك بأن يتشارك مع كل دول العالم نتائج الاستطلاع حول الموقف من اللقاحات.