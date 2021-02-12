شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: أعراض كورونا تستمر بعد التعافى وقد تسبب تلف الرئة والزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد راشد استشاري التحاليل الطبية والمناعة، أن أعراض الإصابة بكورونا تستمر لفترات طويلة بعد التعافى؛ نتيجة النشاط المناعي الشديد خلال فترة الإصابة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز: نتيجة للنشاط المناعى يتم إفراز كميات كبيرة من الخلايا المناعية، والتي تهاجم الأعضاء المختلفة، وأهمها تلف خلايا الرئة، والتي من الصعب تجديدها مرة أخرى، على عكس خلايا الكبد.

وأكد أن عامل السن يشكل فارقا كبيرا ، في مدى تأثير الفيروس على المريض، والأعراض التي يعاني منها بعد التعافي، إلى جانب التدخين، لافتا إلى أن تلف الرئة من أخطر الأعراض، والتي تأخذ فترات طويلة للعلاج، و يصحبها متلازمة ضيق التنفس المستمر .

وأضاف أن أعراض فيروس كورونا تؤثر بالسلب على خلايا المخ، وقد تصل للشلل المؤقت والزهايمر، مشيرا إلى أن أعراض كورونا تصل للجلطات الدموية في بعض الحالات، مؤكدا ضرورة استمرار إجراء التحاليل على مدار فترة التعافي، لتجنب الأخطار الوارد حدوثها، معقبا: "هناك احتمالية لموجة ثالثة " .