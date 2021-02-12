انتهاك قواعد أولوية منح اللقاحات في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر بحثا أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن سياسين محليين ورجال دين ورجال شرطة ورجال إطفاء من بين أولئك الذين تلقوا تطعيمات ضد فيروس كورونا مبكرا في جميع أنحاء ألمانيا على الرغم من عدم اشتمالهم في قائمة الأولوية الأولى.

وتشمل المجموعة ذات الأولوية القصوى في ألمانيا كما حددتها السلطات الصحية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، وأولئك الذين يعملون في المستشفيات أو عيادات الأطباء أو دور الرعاية أو مراكز اللقاحات، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى.



وفي ولاية سكسونيا السفلى، تم تطعيم مدير منطقة في مدينة "باينه" ونائبه، وكذلك مدير مقاطعة فيتنبرج ونائبه في ولاية سكسونيا-أنهالت.

كما تلقى التطعيم عمدة مدينة هاله واثنين من أعضاء مجلس المدينة، واثنين من رؤساء البلديات وأحد أسلافهم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وفي ولاية بافاريا، تلقى اللقاح مدير منطقة دوناو-ريس وعمدة دوناوفرت.

ولقحت ولاية هامبورج 102 فرد من رجال الإطفاء واثنين من رجال الشرطة بحلول نهاية كانون ثان/يناير. وتم تطعيم 330 فردا من ضباط الشرطة في مدينة شتيندال بولاية سكسونيا-أنهالت كجزء من اختبار ميداني.

وحصل ما يقرب من 400 ضابط في ولاية سكسونيا على جرعة لقاح في وقت أبكر من المسموح به.

وفي ولايتي بريمن وهيسن، تم بالفعل تلقيح كبار موظفي المستشفيات.

وفي معظم الحالات، كان السبب المقدم للحصول المبكر على اللقاح هو تبقي جرعات لقاح حتى نهاية اليوم، حيث إنه لا يجوز استخدامها إلا في غضون ساعات قليلة من تحضيرها. وإذا ألغى شخص ما موعده المحدد لتلقي اللقاح، فهذا يعني أن هناك جرعات ستظل متبقية، ولا توجد لوائح بشأن كيفية التعامل مع هذا السيناريو.