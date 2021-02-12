فوائد العسل الأبيض للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 10:41 صباحاً - للعسل فوائد كثيرة صحية كانت أو طبية بالإضافة الى فوائده الجمالية. فالعسل يستخدم لكثير من العلاجات. ولكن في فترة الحمل تتساءل الحامل عن فوائد وأضرار كل مادة تناولها ومن ضمنها العسل، فهل تستطيع الحامل تناول العسل وما هي فوائده؟

في البداية نعرفك بأن العسل الأبيض لا يختلف عن العسل العادي من حيث الفوائد. الاختلاف هو باللون وهذا لأن العسل الأبيض يتكون من رحيق أزهار مختلفة عن العسل الأغمق لونا. هنالك مخاوف من تناول العسل الأبيض كونه عسل خام وقد يحتوي على نوع من البكتيريا الضارة والتي تسبب التسمم السجقي أو ما يعرف بتسمم بوتولينوس. ومع أن هذا التسمم لا يصيب الأشخاص الأصحاء البالغين إلا انه ينصح بتجنب تناول العسل الخام بجرعات كبيرة خلال فترة الحمل.

فوائد العسل للحامل

وفقا للخدمات الصحية الوطنية البريطانية فان بإمكان الحامل تناول العسل خلال فترة الحمل ولكن عدم تقديمه للمولود قبل أن يتجاوز عمره العام. ومن فوائد العسل للحامل الاتي:

- يقوي الجهاز المناعي للحامل فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

- يعالج نزلات البرد

- يقوي العظام لاحتوائه على الكالسيوم

- يعالج الأرق عند تناوله مع الحليب الدافئ قبل النوم

العسل والحليب لعلاج الأرق

- يعالج قرحة المعدة

- يساعد في عملية الهضم ويخفف من حرقة المعدة

- يعتبر العسل مادة مسكنة للألم لذا يستخدم في علاج الجروح والحروق

- يعالج مشاكل البشرة وقشرة الشعر