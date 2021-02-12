غرائب الأطفال في الصين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 10:41 صباحاً - غالباً ما تثير أخبار الأطفال المتميزة، الاستغراب والذهول؛ لأن مفهوم البراءة هو أول ما يتبادر إلى الأذهان.

أخبار أطفال مختلفة من الصين نجمعها بمناسبة السنة الصينية الجديدة.

أول حالة شفاء من كورونا لطفلة بلا علاج

شفاء طفلة

في فبراير 2020 ، تم الإعلان عن شفاء مولودة صينية من فايروس كورونا، التقطت الطفلة التي تدعى "شياو شياو" في مدينة ووهان الصينية، تبلغ 17 يوماً العدوى في جهازها التنفسي بعد ولادتها، وهي أصغر مريضة كورونا تتعافى منه في الصين حتى الآن.

رضيع ينطق بعمر 23 يوماً!

رضيع يتكلم

في يناير 2019 نطق رضيع في يومه الـ23، في مركز لرعاية ما بعد الولادة، في مدينة "تشانغتشون"، بمقاطعة "جيلين"، شمالي الصين، بكلمة "ماما"، ورغم اعتراف الأم بأن رضيعها لفظ الكلمة دون قصد على الأغلب، فإنها شعرت وعائلتها بالإعجاب الممزوج بالذهول عند سماعها، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

طفل سقط من الطابق الـ13 وينجو!

نجاة طفل

في نوفمبر من العام 2020 نجا طفل عمره عامان من الموت بمعجزة بعد أن سقط من الطابق الثالث عشر، واستقر فوق قفص حديدي يعود لجاره، وكان الطفل وحيداً في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 متراً، وفقاً لسلطات الإطفاء.

طفل صيني يتحدث 4 لغات منها العربية

4 لغات

في أكتوبر من العام 2018 تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبراً لأصغر متسابق صيني في برنامج للمواهب ناطق باللغة العربية، حيث يبلغ الطفل من العمر 9 سنوات، ويتقن 4 لغات هي الصينية والعربية والإنجليزية والإسبانية، علاوة على حبه للموسيقى، وممارسته لكرة القدم، حيث ظهر مرتدياً تيشيرت منتخب مصر الخاص بالنجم المصري محمد صلاح خلال المسابقة.

الطفل الذي ولد بعد 4 سنوات من وفاة والديه

حظر تأجير الأرحام

في إبريل من العام 2018 ولد طفل اسمه “تيانتيان” (“سكر سكر” بالصينية) في الصين بعد أربع سنوات من وفاة والديه بعدما تمكن جداه من زرع جنين مجمد في رحم أم بديلة، على صحيفة “شينجينغباو” (بيجينغ نيوز).

وكان الوالدان شن جيي وزوجته ليو شي يتابعان علاجاً ضد العقم غير أنهما توفيا في حادث مروري العام 2013.

وخاض أجداد الطفل الأربعة معركة قضائية طويلة للحصول على الحق في الأجنة المخصبة في مستشفى في نانكين (شرق). وبسبب حظر تأجير الأرحام في الصين، اضطرت العائلة للجوء إلى اللاووس المجاورة للاستعانة بأم بديلة.

طفل صيني يصنع 10 آلاف قطعة زلابية في اليوم لإعانة أسرته

زلابية



في أكتوبر 2016 نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، قصة طفل يدعى "ليو مينغهوي" (8 سنوات) في قرية بالقرب من مدينة رويجين بمقاطعة جيانغشي في الصين، يمضي ساعات في تحضير عشرة آلاف حبة من معجنات داملينغ التقليدية أو الزلابية؛ للمساعدة في إعالة أسرته.