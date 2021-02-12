بمناسبة السنة الصينية أطباق لذيذة للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 10:41 صباحاً - هل يحب أطفالك الوجبات الصينية، لكنك بالتأكيد ترغبين في تجنب التكاليف والسعرات الحرارية الإضافية لأطباق المطاعم؟ مع هذه القائمة الرائعة من الوصفات الصينية للأطفال، ليست هناك حاجة لطلب الوجبات الجاهزة؛ للحصول على طعام صيني رائع المذاق. إليك وصفات بسيطة، ستزرع الفرحة في قلوب أطفالك. الشيف بول ألكسندر إيستورف، يعلّم الأمهات طرق إعداد وصفات يحبها الأطفال، لتقديمها في السنة الصينية الجديدة.

الشيف بول الكسندر ايستورف

نودلز صينية بصلصة الفول السوداني

نودلز صلصة الفول

الوجبة تكفي لـ 4 أطفال

مقادير النودلز بصلصة الفول السوداني

ربع كوب زبدة فول سوداني + 2 ملعقة كبيرة صلصة صويا + 2 ملعقة كبيرة ماء + ملعقة كبيرة ونصف خل تفاح + ملعقة كبيرة زيت سمسم + نصف ملعقة صغيرة سكر + 2 عود بصل أخضر، شرائح + 220 غ نودلز مسلوقة.

طريقة تحضير النودلز بصلصة الفول السوداني

1 - ضعي زبدة الفول السوداني مع صلصة الصويا والماء في وعاء متوسط، قلبي حتى تتجانس المكونات كلياً.

2 - أضيفي الخل وزيت السمسم والسكر وقلبي.

3 - أضيفي البصل إلى النودلز وقلبيه، ثم أضيفي عليه الصلصة وقلبي.

قدميها ساخنة. ويفضل عمل الصلصة أولاً ثم سلق النودلز.

أرز مقلي بالخضار مع كاجو

أرز مقلي بالخضار

الوصفة تكفي 5 أشخاص

المقادير

2 ملعقة زيت للقلي + 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المفروم + 1 بصلة متوسطة الحجم + ½ كوب من الذرة أو البازلاء + ½ كوب من مكعبات الفلفل الأحمر المطحون + كوب من الأرز المجهز مسبقاً + ملعقة صغيرة من صلصة الصويا حسب الرغبة + الفلفل الأسود حسب الرغبة + ¾ كوب من الكاجو + 1 بصل أخضر مفروم ناعم + الملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير الأرز المقلي بالخضار مع كاجو

1- قومي بتسخين الزيت في مقلاة مسخنة مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، ثم يضاف الزنجبيل ويقلب حتى تفوح رائحته، وبعدها يضاف البصل ويقلى لمدة دقيقتين حتى يصبح جاهزاً.

2- أضيفي الذرة أو البازلاء حسب الرغبة وقليها لمدة دقيقة واحدة، ثم أضيفي الفلفل الحمراء واقليها أيضاً لمدة دقيقة واحدة أخرى.

3- وأخيراً قومي بإضافة الأرز إلى الخضروات والخليط المحضر وقومي بتسخينه لمدة دقيقتين، ثم قومي بإضافة التوابل المطلوبة حسب الرغبة.

4- ويترك الخليط معاً حتى يصبح جاهزاً للتقديم.

الأرز المقلي بالدجاج

أرز مقلي بالدجاج

الوصفة تكفي لطفلين

المقادير

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي + 3 أعواد بصل أخضر مفروم+ ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل (طازج ومفروم)+ ملعقتان صغيرتان من ثوم (مهروس) + 2 صدر الدجاج (مفروم مكعبات صغيرة) + كوبان من الخضار المجمدة + كوبان من الأرز (مطبوخ) + ملعقتان كبيرتان ونصف من الصويا صوص.

طريقة تحضير الأرز المقلي بالدجاج

1. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الزنجبيل والثوم وقلبي لمدة دقيقتين.

2. أضيفي الدجاج وقلبي لمدة 10 دقائق.

3. أضيفي الخضار المشكلة وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تطرى الخضروات.

4. أضيفي الصويا صوص وقلبي لمدة دقيقتين.

5. أضيفي الأرز المطبوخ وقلبي لمدة 5 دقائق.

6. اسكبي الأرز في طبق التقديم ووزعي البصل الأخضر على الوجه.

فطائر البصل الأخضر الصيني النباتي

فطائر البصل الأخضر الصيني

الكمية تكفي لـ 6 أطفال

المقادير

4 أكواب من الطحين

½1 كوب ماء (بارد)

ملعقة كبيرة زيت نباتي (أو المارجرين النباتي، حسب الحاجة)

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 بصل أخضر كبير (شرائح)

¼ كوب زيت (أكثر أو أقل حسب الحاجة للقلي)

طريقة تحضير فطائر البصل الأخضر الصيني النباتي

1 - اخلطي الدقيق والماء حتى يتكون العجين. اعجني العجين لبضع دقائق. وضعيه في وعاء ثم غطيه واتركيه جانباً لمدة 30 دقيقة.

2 - افردي العجينة بسماكة 1/8 بوصة. تُفرش طبقة رقيقة من الزيت، ثم أضيفي طبقة من البصل الأخضر في العجين.

3 – ضعي طبقة أخرى من العجين في الأعلى، لفي كل شيء ثم قومي بتجفيف العجينة مرة أخرى على سطح مرشوش بالطحين.

4 - اقلي كل فطيرة البصل الأخضر في كوب من الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة. لمدة 3 دقائق تقريباً، اقلبيها واطهيها لمدّة دقيقتين إضافيتين ثم ضعي الفطائر على محارم تنشيف ورقية.

الملح حسب الذوق، ويقدم على الفور مع صلصة الصويا للغمس.

دجاج مقلي حلو وحامض

الكمية تكفي لـ 3 أطفال

المقادير

نصف كيلو من صدور الدّجاج الخالية من العظام والمقطّعة إلى مكعّبات + بياض بيضة واحدة+ ملعقة صغيرة من الملح + ملعقتان صغيرتان من نشا الذّرة +علبة من الأناناس المعلّب والمقطّع إلى مربّعات صغيرة + ربع كوب من العصير الموجود في علبة الأناناس + ربع كوب من الخلّ الأبيض + ربع كوب من الكاتشب + ملعقتان كبيرتان من السكّر البنّي + ملعقة كبيرة ونصف من الزّيت النّباتيّ + حبّة من الفلفل الحلو الأحمر، مقطّعة إلى مكعّبات + حبّة من الفلفل الحلو الأصفر، مقطّعة إلى مكعّبات + ملعقة صغيرة من الزّنجبيل الطّازج المبروش.

طريقة تّحضير الدجاج المقلي الحلو والحامض

1 - اخلطي الدّجاج مع النّشا، وبياض البيض، وربع ملعقة صغيرة من الملح في وعاء كبير، وتأكّدي من أنّ الدّجاج تغلف بالخلطة جيّداً. واتركيه لمدّة خمس عشرة دقيقةً بدرجة حرارة الغرفة.

2 - اخلطي عصير الأناناس، والخلّ، والكاتشب، وثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح، والسكّر البنيّ.

3 - ضعي مقلاةً كبيرةً فوق نار حامية، وعندما تُحمَى المقلاة جيّداً ضعي ملعقةً كبيرةً من الزّيت فيها ووزّعيها في قاع المقلاة، ومن المهمّ أن يكون الزّيت ساخناً جدّاً.

4 - ضعي الدّجاج في المقلاة، وتأكّدي أنّ الدّجاج طبقة واحدة في المقلاة؛ لكي تتحمّر القطع كلّها معاً ويصبح لونها ذهبيّاً، ولكن غير ناضجة تماماً من الدّاخل.

5 - ارفعي الدّجاج مع الاحتفاظ بالزّيت في المقلاة قدر الإمكان. خفّفي الحرارة تحت المقلاة إلى المتوسّطة، ثمّ أضيفي كميّة الزّيت المتبقيّة.

6 - أضيفي مكعّبات الفلفل الحلو مع الزّنجبيل وقلّبيها معاً لمدّة دقيقة. ثم اسكبي الأناناس المقطّع وخلطة الكاتشب والخلّ الّتي حضّرتها مسبقاً.

7 - ارفعي درجة الحرارة مجدّداً تحت المقلاة، وعندما تبدأ الصّلصة بالغليان أضيفي الدّجاج واطبخيه في المقلاة إلى أن ينضج، وهذه المرحلة تعتمد على سُمك الدّجاج المقطّع. تذوّقي الصّلصة، وأضيفي القليل من السكّر البنيّ "حسب الرغبة".