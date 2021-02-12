شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب "دمامل العين" وأفضل طرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تصاب أحيانًا ببثور حمراء منتفخة عند حافة جفونك؟ ربما تكون هذه علامة على إصابتك بـ "دمل العين"، وعلى الرغم من أنها قد تكون مؤلمة، إلا أنه يمكنك اتخاذ خطوات لتجنبها ويمكن علاجها في المنزل بطرق سهلة، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

ما الذي يسبب دمل العين؟

دمل العين أو ما يسمي "شحاذ العين" هي عدوى في بصيلات الرموش أو الغدة الدمعية إذا خدشت أو أصبت ببكتيريا في المنطقة، فإن البصيلة أو الغدة تتعرض أحيانًا للعدوى، بحسب ما قال طبيب الأسرة بمستشفيات كليفيلاند كلينيك، ماثيو جولدمان.

قال الدكتور جولدمان: "تحدث الدمامل عادة على الحافة الخارجية أو أسفل الجفن مباشرة إنها نتوءات تشبه البثور ، محاطة بالاحمرار عادة ما تستمر حوالي ثلاثة أيام ، ثم تتعافى في غضون أسبوع تقريبًا ".

ما هي أفضل طريقة لتجنب دمل الجفن؟

على عكس ما قد يعتقده البعض، فإن دمل الجفن لا ينتج عن الإجهاد لكن بعض العادات قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة، يمكن أن تؤدي هذه العادات إلى عودة الدمل مرة أخرى أو التسبب في إصابتك بغرز لا يختفي على الفور.

للمساعدة في منع دمل الجفن ، اتبع هذه النصائح:

-غسل الوجه من المكياج قبل النوم حتى لا تسد بصيلات العين بين عشية وضحاها.

-استبدال مكياج العيون كل 6 أشهر لتجنب نمو البكتيريا.

-اغسل يديك بانتظام عند استخدام العدسات اللاصقة.

-إذا كنت تعاني من الحساسية ، فلا تفرك عينيك.

كيفية علاج دمل الجفن في المنزل

قال الدكتور جولدمان: "عندما تصل الجرح إلى الرأس أو عندما تنفجر، فإنها ستجف ببطء وتشفى، ولكن يجب عليك دائمًا أن تدعها تفعل ذلك في وقتها الخاص.

يمكنك المساعدة في هذه العملية عن طريق وضع قطعة قماش دافئة ونظيفة ومبللة على العين المصابة لمدة خمس إلى 15 دقيقة عدة مرات في اليوم.

يمكن أن يؤدي طي منشفة مبللة ووضعها في الميكروويف لمدة 10 إلى 20 ثانية بشكل جيد فقط كن حذرًا من أن القماش لا يسخن كثيرًا لاستخدامه على عينيك إنه ملائم كضغط دافئ لأنه عندما تصبح أي حافة من حواف المنشفة شديدة البرودة ، يمكنك إعادة تغليفها للحصول على جانب أكثر دفئًا.

قال الدكتور جولدمان: "الحرارة تسمح لها بالجفاف من تلقاء نفسها فقط استمر في إعادة تسخين المنشفة لأنها ستفقد الحرارة بمرور الوقت."

تتوفر أيضًا المراهم والحلول التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج دمل الجفن، لكن الدكتور جولدمان يوصي بخيار مجرب وحقيقي وغير مكلف لمرضاه وينصح "ببساطة بغسل العين بلطف بشامبو الأطفال أو صابون طبيعي معتدل لا يحرق عينك".

أيضًا ، لتجنب المزيد من التهيج والعدوى ، يوصي بعدم وضع المكياج أو العدسات اللاصقة عندما يكون لديك دمل

يضيف الدكتور جولدمان: "تريد الحفاظ على المنطقة نظيفة ومكشوفة - مستحضرات التجميل والعدسات اللاصقة يمكن أن تمنع ذلك".