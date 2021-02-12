شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الزغطة وهل هى أحد أعراض كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فإن القائمة الطويلة للأعراض تتزايد، أصبح من الواضح الآن أن مرض كوفيد 19 لا يؤثر فقط على الأشخاص بشكل مختلف، ولكن حتى العلامات والأعراض يمكن أن تكون مختلفة، وقد يكون وجود الفواق أو الزغطة المستمرة علامة أخرى على الإصابة بكورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





س: ما الارتباط بين فيروس كورونا والزغطة ؟

وبحسب الدراسات الجديدة يمكن أن يكون الفواق علامة محتملة لعدوى فيروسية نشطة، ومن الممكن أن يحدث الفواق أو الزغطة بطريقة ما عندما يبدأ الفيروس في مهاجمة الأعضاء الحيوية.

في الوقت الحالي، الزغطة المستمرة "نادرة" كأحد أعراض كورونا، تحدث الفواق عندما يكون هناك تشنج في الحجاب الحاجز التهيج في العصب الحجابي ، الذي يمر من الرقبة إلى الحجاب الحاجز ، يسبب تقلصات ، والتي بدورها تؤدي إلى إحساس صوتي خاص بالفواق.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الفيروس التاجي الجديد معروف بالفعل بأنه مميت جدًا للجهاز التنفسي ويؤدي إلى مضاعفات مثل ضيق أو صعوبة التنفس وبالتالي ، يمكن أن تكون الفواق من الآثار الجانبية الغريبة التي يجب التحذير منها.

ومن المثير للاهتمام ، في الماضي ، أن الفواق ارتبط أيضًا بعدوى مثل الأنفلونزا والسل.

س: متى يجب أن تقلق بشأن الزغطة؟

قد تكون تجربة الفواق غير المعتاد أيضًا علامة أخرى على دخول الفيروس إلى جسمك، إذا لم تكن تعاني من أعراض أخرى، فإن الأطباء يحذرون الناس الآن.

تذكر أن الفواق عادة لا يستمر طويلًا ويتم حله بسرعة إلى حد ما ولكن ، إذا كنت تعاني من الفواق الذي يستمر لأكثر من يومين ، فإنه يتطلب عناية طبية ، سواء كانت مرتبطة بكورونا أم لا.

من السابق لأوانه استنتاج مدى خطورة أو حدوث الفواق مع كورونا، ومع ذلك ، نظرًا لأن الفواق يمكن أن يكون مزعجًا للغاية ، ويشير إلى وجود اضطراب أو نوع من التهيج في الجهاز التنفسي ، فلا يجب تجاهل الفواق المستمر.

إذا بدأت في تجربة علامات وأعراض نموذجية أخرى للعدوى الفيروسية - بما في ذلك الحمى والسعال الجاف وتناقص حاسة الشم وآلام العضلات ، فعليك إجراء الاختبار على الفور وعزل نفسك.

س: ما علاجات الزغطة؟

لا يوجد علاج مثبت أو علاج واحد للزغطة في الوقت الحالي قد يؤدي استخدام العلاجات المنزلية أو ممارسة التدابير الواعية إلى تخفيف الأعراض مؤقتًا.

يعد شرب الماء أحد أكثر الطرق شيوعًا لوقف الفواق قد يساعدك أيضًا التنفس بعمق أو الغرغرة بماء مثلج أو حتى حبس أنفاسك.

ضع في اعتبارك الحصول على مساعدة طبية في الحال إذا كنت تعاني من الفواق غير المعتاد (مع أو بدون أعراض كورونا الأخرى) لأكثر من يومين على التوالي ، أو واجهت مشاكل في الأكل أو النوم أو التنفس بشكل جيد.