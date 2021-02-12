شكرا لقرائتكم خبر عن الذبحة الصدرية.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذبحة الصدرية هي نوع من ألم الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، والذبحة الصدرية هي في الأساس علامة على مرض الشريان التاجي.تسبب الذبحة الصدرية ضغطًا وثقلًا وضيقًا وألمًا في صدرك، وتختلف أعراض هذه الحالة من شخص لآخر حسب شدتها.

وتعد الذبحة الصدرية وفقا لتقرير موقع" Onlymyhealth" علامة رئيسية على أمراض القلب، حتى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض الذبحة الصدرية يقولون إن الأمر يبدو وكأنه ضغط شديد في صدرهم وهناك أيضًا ثقل مفاجئ، خاصة عند الاستلقاء، لذلك ، كلما شعرت بأي نوع من آلام الصدر المستمرة ، يجب أن يفحصها الطبيب لمزيد من العلاج الطبي.

أنواع الذبحة الصدرية

1. الذبحة الصدرية المستقرة

الذبحة الصدرية المستقرة هي عندما يكون المريض على ما يرام في حالة الراحة ولكن عندما يبدأ المريض في القيام بعمل بدني مثل صعود الدرج أو المشي صعودًا ، يشعر بعدم الراحة في الصدر ويكون غير قادر على تحديد مكان ظهور الألم، بدلاً من ذلك ينتشر من كل الصدر وفي اللحظة التي يبدأ فيها بالراحة يصبح أفضل.

2. الذبحة الصدرية غير المستقرة

في الذبحة الصدرية غير المستقرة ، يعاني المريض من الألم حتى عند الراحة، وهذا يعني أنك إذا كنت مصابًا بداء السكري أو أنثى أو مسنًا ، فلن تعاني من الأعراض التقليدية لألم الصدر، فيمكن أن يكون التعرق في الطقس البارد ، وعدم الراحة ، والخفقان ، والحموضة من أعراضها.

أسباب الذبحة الصدرية

يحدث بسبب انسداد شرايين القلب، فعند انسداد شرايين القلب يقل العرض ويزداد الطلب ، ونتيجة لذلك يبدأ المرضى في الشعور بألم في الصدر.

السبب الرئيسي للذبحة الصدرية هو انسداد القلب، ويحدث الانسداد في القلب بشكل رئيسي بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو بسبب نمط الحياة السيئ وأيضًا لأسباب أخرى مثل السكري والتدخين والضغط وقلة النوم وارتفاع ضغط الدم.

على الشخص أن يحافظ على نمط حياة صحي وأن يتحكم في العوامل المؤثرة سلبًا مثل التدخين والسكري والتوتر ، لحماية نفسه من المشاكل الصحية الخطيرة، حيث يعد نمط الحياة السيئ وغير المستقر أحد الأسباب الرئيسية وراء الذبحة الصدرية.

أعراض الذبحة الصدرية

من أكثر أعراض الذبحة الصدرية شيوعًا وجود ثقل في الصدر يمتد إلى الفك والرقبة والذراع الأيسر والظهر، ويجب على المرء أن يعرف أعراض الذبحة الصدرية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين. الأعراض الرئيسية للذبحة الصدرية هي:



ضيق في التنفس

التعرق

ألم صدر

دوخة

غثيان

ثقل

حرقة بالمعدة

عدم ارتياح

للتمييز بين سبب ضيق التنفس والذبحة ، يمكنك ملاحظة بعض الأشياء، عندما يحدث بسبب مشاكل القلب ، سيزداد إذا استلقيت وسيقل عند الجلوس، وهذه هي الذبحة الصدرية الكلاسيكية. في مثل هذه الحالات ، قد تترافق مع تورم في البطن أو تورم في الساقين.

علاج الذبحة الصدرية

يشمل العلاج مخففات الدم وأدوية خفض الكوليسترول، ويوصى بشدة حملها في الجيب لتجنب حدوث أعراض الذبحة بشكل مفاجئ، وهو مزيج من بعض الأدوية التي يمكن أن تساعدك في شراء بعض الوقت في حالة الطوارئ.

إذا كان الانسداد أقل من 70٪ ، يتم إجراء العلاج الطبي فقط، ولكن إذا كان الانسداد أكثر من 70٪ ، يتم عمل دعامة قسطرة، وإذا كان هناك عدد من العوائق ، فيمكنك إجراء جراحة وسيتعين عليك البقاء في المستشفى لمدة أسبوع تقريبًا لإنجاز هذا الإجراء.

تعديلات نمط الحياة للذبحة الصدرية

يمكن بالتأكيد علاج الذبحة الصدرية عن طريق إجراء بعض الاعتدال في نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

فقلة النشاط البدني والمضغ غير الصحي هما عدوان لأمراض القلب، وإذا كنت مصابًا بمرض السكر ، فيوصى بشدة بتجنب الصيام أو الأكل ، وتناول الطعام كل ساعتين، يجب أن تتعلم أيضًا تناول الطعام على مدار الساعة.

تجنب جفاف الحلق وتقييد الوجبات السريعة إذا كنت تعاني بالفعل من هذه الحالة. يجب أن تظل نشطًا وتفهم مؤشرات جسمك، فيمكن أن تكون الذبحة الصدرية سببًا لشيء خطير ، لذلك هناك حاجة لتشخيصها وعلاجها وإجراء التعديلات اللازمة على نمط الحياة.