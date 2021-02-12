كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين وقفزة بوفيات ألمانيا والبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفاع عدد إصابات كورونا على مستوى العالم إلى 108 ملايين و298 ألفاً و441 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و378 ألفاً و865 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

9860 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 9860 ليصل إلى مليونين و320093.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 556 ليصل إلى 64191.





12 إصابة جديدة بالصين

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الصين رصدت 12 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي يوم 11 فبراير/شباط، ارتفاعاً من حالتين في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات واردة من الخارج، وانخفضت الإصابات الجديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة لمرض "كوفيد-19" إلى ثماني حالات من 16 في اليوم السابق.

وشهدت الصين عودة ظهور المرض بشكل كبير في يناير/ كانون الثاني، عندما ظهرت عدوى جماعية في إقليم خبي، الذي يحيط ببكين.

وانتشر المرض إلى إقليمي هيلونغجيانغ وجيلين في شمال شرق البلاد في أسوأ تفش في البلاد منذ مارس/آذار 2020،

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي للصين 89748 حالة، فيما بلغت محصلة الوفيات جراء الجائحة 4636 وفاة.





54742 إصابة جديدة بالبرازيل و1351 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إن البلاد سجلت 54742 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة إلى جانب 1351 وفاة بسبب مرض "كوفيد-19".

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى أكثر من 236 ألفاً.





603 حالات إصابة بمصر و53 وفاة

أعلنت وزار الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة مقارنة مع 610 حالات إصابة و53 وفاة اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الخميس بلغ 171993 حالة، من ضمنها 133707 تماثلت للشفاء و9857 حالة وفاة.



