القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمالي تركيا. صباح الجمعة.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن "الزلزال ضرب وسط منطقة كاستامونو شمالي البلاد بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر".

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن "الهزة الأرضية وقعت على عمق 6.95 كيلومتر".

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.