شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض لفيروسات كورونا الموسمية لا ينتج أجسامًا مضادة لحمايتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، أن التعرض السابق لفيروسات كورونا الموسمية (CoVs) ، التي تسبب نزلات البرد، لا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة تحمي من فيروس كورونا المستجد.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن التعرض الأخير للفيروسات الموسمية يقي من فيروس كورونا الحالي، ومع ذلك ، تشير الأبحاث التي أجراها فريق البحث بجامعة بنسلفانيا، والتي نُشرت في مجلة Cell ، إلى أنه في حالة وجود مثل هذه الحماية، فإنها لا تأتي من الأجسام المضادة.



التعرض لفيروسات كورونا لا يحيمك كم كورونا الحالى

قام الباحثون بفحص عينات الدم المخزنة قبل الوباء من مئات الأشخاص، ووجدوا أن أكثر من 20 % من عينات ما قبل الجائحة تحمل أجسامًا مضادة "تفاعلية " يمكن أن ترتبط ليس فقط بالفيروسات العادية المسببة للبرد ولكن أيضًا بالمواقع الرئيسية على فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك ، فإن هذه الأجسام المضادة المتفاعلة لم تستطع تحييد عدوى كورونا.

ووجد العلماء أيضًا من اختبارات الدم في مجموعات مختلفة أن كلا من الأطفال والبالغين في المتوسط، ​​يميلون إلى الحصول على مستويات متشابهة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا - مما يعني أن هذه الأجسام المضادة ليست العامل الذي يمنح الحماية ضد كورونا الشديد بين معظم الأطفال.

أسفرت جائحة COVID-19 ، بعد أكثر من عام من الانتشار العالمي ، عن أكثر من 100 مليون إصابة تم الإبلاغ عنها ، منها أكثر من مليوني حالة قاتلة، وعلى الرغم من أن بعض عوامل الخطر ، مثل العمر ، واضحة بما فيه الكفاية ، لا يزال العلماء لا يفهمون تمامًا سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض مميت بفيروس كورونا بينما يهرب آخرون بمرض خفيف أو حتى بدون أعراض.

تعتبر الأجسام المضادة أحد التفسيرات المحتملة، حيث تنتشر فيروسات كورونا الموسمية العادية ، من النوع الذي يسبب نزلات البرد ، منذ فترة طويلة بين البشر، والفرضية الواضحة هي أن بعض الأجسام المضادة التي تولدها هذه العدوى الشائعة تتفاعل مع فيروس كورونا المستجد، مما يوفر قدرًا من الحماية ، على الأقل ضد مرض COVID-19 الحاد.

في مجموعة واحدة من التحليلات التي أجراها الفريق، قاموا بفحص عينات الدم التي تم جمعها من 263 طفلاً في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا ، ومن 168 بالغًا في بن ميدسين بيوبانك وهى مدينة تقع في مقاطعة بولاسكي، وتم أخذ العينات في عام 2017 ، أي قبل أكثر من عامين من بدء جائحة كورونا.

وجد الباحثون أن معظم العينات الـ 431 تحتوي على أجسام مضادة لفيروسات كورونا العادية الموسمية، وتحتوي بعض العينات ، حوالي 20 % ، على أجسام مضادة للفيروس التي كانت "تفاعلية متصالبة" - وهو تفاعل بين مستضد واجسام مضادة والتي تم إنشاؤها ضد مستضد مختلف ولكنه مشابه لمستضدات أخرى- مع فيروس كورنا.

ومع ذلك ، فإن النسب المماثلة من المجموعات المصابة وغير المصابة كانت تحتوي على هذه الأجسام المضادة المتفاعلة، مما يعني أنها لم توفر أي حماية ضد عدوى كورونا. علاوة على ذلك ، في المجموعة التي أصيبت فيما بعد بـ فيروس كورونا ، لم ترتبط مستويات الأجسام المضادة التفاعلية المتصالبة لفيروس كورونا في عينات الدم قبل الوباء.

يوصي الباحثون بإجراء دراسات أكبر لإيجاد حل نهائي لمسألة ما إذا كانت الأجسام المضادة الموجودة مسبقًا ضد فيروس كورونا يمكن أن تحمي من فيروسات كورونا.