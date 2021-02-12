شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب انخفاض السكر بين مرضى السكرى والفئات الأكثر عرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر فى الدم إلى الإضرار بالقلب والكلى والأعضاء الحيوية الأخرى، وبالتالى يجب إدارة مستويات السكر من خلال اتباع حمية غذائية تحتوى على عناصر مفيدة للجسم وبالأدوية المناسبة أيضًا تحت إشراف الطبيب، ومع ذلك يكون مرضى السكر أحيانًا أكثر عُرضة لخطر انخفاض نسبة السكر فى الدم، ما يترتب عليه الشعور بالإرهاق والنعاس وحتى فقدان الوعى وقد يتسبب فى الوفاة، وفقًا لما ذكرته شبكة نيوز تايمز الهندية "timesnownews".

انخفاض السكر والمعروف أيضًا باسم نقص السكر فى الدم هو أحد المضاعفات الشديدة التى تظهر بشكل شائع لدى مرضى السكرى أثناء العلاج، حيث أشارت دراسات مختلفة إلى أن نسبة 2-4 فى المائة من مرضى السكر يتعرضون لخطر الوفاة بسبب نقص السكر فى الدم، حسبما أكد الدكتور أنوبام بيسواس استشارى الغدد الصماء بمستشفى فورتيس الهندية.

أضاف الدكتور أنوبام أن مرضى السكر من النوع الأول والمرضى الذين يتناولون الأنسولين والمسنين معرضون بشكل أكبر لخطر انخفاض السكر أو نقص السكر فى الدم".

- متى يعتبر سكر الدم منخفضًا ؟

يُعرف انخفاض سكر الدم بأن مستوى جلوكوز الدم أقل من 70 مجم / ديسيلتر، حيث تشمل أعراض انخفاض الجلوكوز بالدم الشعور بالدوخة والارتباك والارتعاش والخفقان والجوع.

إذا عانى مرضى السكر أثناء العلاج من أى أعراض مثل الدوخة والخفقان والجوع يجب عليهم فحص مستويات السكر فى الدم على الفور، وإذا كان مستوى السكر أقل من 70 مجم /ديسيلتر ينصح المريض بتناول الكربوهيدرات سريعة المفعول التى تحتوى على الجلوكوز لرفع مستوى السكر فى الدم، ولكن فى حال فقدان المريض للوعى يجب نقله على الفور إلى المستشفى والبدء فى علاج الجلوكوز الوريدى.

- طرق الوقاية من نقص السكر فى الدم لدى مرضى السكرى

1- الوقاية من نقص السكر فى الدم هو عنصر حاسم فى إدارة مرض السكرى، قد تكون هناك حاجة إلى المراقبة الذاتية لنسبة الجلوكوز فى الدم لاكتشاف نقص السكر فى الدم.

2- يجب أن يتفهم المرضى الموقف الذي يزيد من خطر تعرضهم لسكريات منخفضة مثل عند الصيام لإجراء الاختبارات، وعندما تتأخر الوجبات وبعد ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، وأثناء النوم.