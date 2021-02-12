شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول البيض يؤدى لارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة من جامعة تشجيانج الصينية، أن الافراط في تناول البيض بشكل متزايد يزيد خطر الوفاة، بعد أن أظهرت أدلة جديدة عن ارتباط تناوله بإصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.



مخاطر الافراط فى تناول البيض

وأظهرت الدراسة أن استهلاك البيض يزيد من اصابتك بالكوليسترول الذى يشكل خطرا على الصحة القلب والأوعية الدموية ويؤثر على عمرك الافتراضى وعلى وظائف الجسم بشكل عام، وبالتالي فإن الحد من تناول الكوليسترول واستبدال البيض الكامل ببياض البيض أو البدائل أو مصادر بروتين بديلة أخرى قد يخفض من مخاطره على صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالى يقلل خطر الوفاة.

واعتمدت الدراسة على بيانات عن 521120 مشاركًا من دراسة النظام الغذائي، حيث تراوحت أعمار المشاركين بين 50 و 71 عامًا ، و 41.2٪ من النساء، حيث توصلت الدراسة الى وفاة 129328 شخص، نتيجة استهلاك البيض الكامل، الذى كان مرتبطًا بشكل كبير مع ارتفاع معدل الوفيات لجميع الأسباب بعد تعديل الخصائص الديموغرافية والعوامل الغذائية.

وكشفت أيضا أن استهلاك الاطعمة التى تحتوى على الكوليسترول يوميا أدى الى زيادة الوفيات بنسبة 19% لجميع الأسباب، نتيجة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3٪.

الجدير بالذكر أن دراسات علمية اشارت إلى زيادة عدد الوفيات بين الأفراد الذين يتناولون 7 بيضات بالأسبوع الواحد خاصة الأفراد الذين يعانون من مرض السكري، وكبار السن والذين يعانون من السمنة والخمول في حياتهم اليومية، كما تبين أن المدخنين من الفئات المعرضة لمخاطر الافراط من البيض، طبقا لما ورد في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.