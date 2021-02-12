واشنطن والأمم المتحدة تجددان التزامهما بالتسوية السياسية في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت واشنطن والأمم المتحدة، الجمعة، التزامهما بشأن التسوية السياسية في سوريا وتخفيف معاناة شعبها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في بيان: "ناقشت خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة التعاون الثنائي بيننا لمواجهة جائحة كورونا وتغير المناخ وغيرها من التحديات العالمية".

يأتي هذا في إطار تحركات الإدارة الأمريكية لحل القضايا العالقة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية السورية، إضافة إلى الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وكانت سوريا أعربت عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الممارسات العدوانية" للقوات الأمريكية بأراضيها، مطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط.

وتنتشر القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرقي سوريا حيث توجد تلك القواعد في ريفي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا الغنية بالنفط.