التحالف العربي يعلن تدمير "مسيرة" حوثية باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، تدمير طائرة مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف، إنها تمكنت من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة".

وأوضح العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكانت السعودية دعت، الجمعة، إلى محاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، دوليا، مؤكدة أنها "ترتكب جرائم حرب".

وقال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في كلمة له، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي".

وأضاف: "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تستهدف المدنيين الأبرياء وهي جريمة حرب".

والأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.