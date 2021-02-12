شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق فعالة للتخلص من شيخوخة البشرة وتجاعيد الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التجاعيد هى شيء لا يرغب أحد فى رؤيته على وجهه لأنها علامات تدل على أن بشرتك تتقدم فى العمر، حتى أن هناك بعض النساء في سن الثلاثين يُصبن بالتجاعيد بسبب عوامل مثل سوء نمط الحياة والأكل غير الصحى وعدم الاعتناء بالقدر الكافى بالبشرة، كل هذه العوامل وأكثر تسبب شيخوخة مبكرة لجلد البشرة.

وهناك عدد لا يحصى من منتجات العناية بالبشرة والتجميل التى تدعى أنها تحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى، لكن هذا فى الغالب غير صحيح، فمن الأفضل دائمًا البحث عن طرق طبيعية لتقليل تجاعيد البشرة، لذلك إذا كنت ترغب في التخلص من التجاعيد، فإليكِ بعض الطرق الفعالة لعلاجها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 3 طرق فعالة للتخلص من تجاعيد البشرة:

1- ماسك "Multani Mitti" حيث يعتبر أحد الحلول الأكثر فعالية لعلاج التجاعيد، من خلال نقعه فى الماء لمدة نصف ساعة ثم يضاف إليه عصير الخيار وعصير الطماطم والعسل ثم وضعه على وجهك.

2- مسحوق الحليب، عن طريق إضافة القليل من الماء والعسل إلى مسحوق الحليب من أجل صنع عجينة سميكة ثم ضعيه على وجهك للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة خالية من التجاعيد.

3- معجون الموز، من خلال هرس موزة ناضجة وضعيها على وجهك للتخلص من التجاعيد بسرعة، حيث إن هذا الماسك مفيد أيضًا لعلاج مشاكل البشرة الجافة، حيث يساعد الموز في شد البشرة مما يقلل من ظهور التجاعيد، فمن المفيد تجربة هذه الوصفات الطبيعية لتقليل التجاعيد أو منع ظهورها وهذا أفضل بكثير من المنتجات المصنعة للعناية بالبشرة.