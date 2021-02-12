شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض ترتبط بفيروس كورونا.. منها الصداع وفقدان الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون هناك 4 أعراض أخرى لفيروس كورونا بالإضافة إلى الأعراض التقليدية مثل السعال المستمر الجديد والحمى، وذلك وفقا لتقرير جريدة " Mirror" البريطانية.

كشفت دراسة شملت أكثر من مليون شخص في إنجلترا ، أن القشعريرة وفقدان الشهية والصداع وآلام العضلات هي أعراض إضافية مرتبطة مع فيروس كورونا، حيث تستند النتائج إلى اختبارات المسحات والاستبيانات التي تم جمعها بين يونيو 2020 ويناير 2021 كجزء من دراسة React التي تقودها إمبريال كوليدج لندن.

ارتبط وجود أي من الأعراض الأخرى أو الأعراض الكلاسيكية ، سواء بمفردها أو مجتمعة ، بالإصابة بفيروس كورونا.



اعراض كورونا الجديدة

وكلما زادت الأعراض التي أظهرها الأشخاص ، زادت احتمالية اختبارهم إيجابية ، لكن حوالي 60 ٪ من المصابين بالفيروس لم يبلغوا عن أي علامات في الأسبوع الذي سبق إجراء الاختبار.

يتم تشجيع الأشخاص في إنجلترا حاليًا على إجراء اختبار كورونا إذا كان لديهم أي من الأعراض الكلاسيكية التي تشمل أيضًا فقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يقدر الباحثون أنه إذا تم اختبار كل شخص لديه أعراض كلاسيكية ، فسوف يلتقط حوالي نصف جميع حالات العدوى التي تظهر عليها الأعراض، لكنهم يقولون إنه إذا تم تضمين الأعراض الإضافية ، فيمكن تحسين ذلك إلى ثلاثة أرباع حالات العدوى المصحوبة بأعراض.

ووجدت الدراسة أيضًا أن هناك تباينًا في الأعراض اعتمادًا على عمر الشخص، فقد تم ربط قشعريرة بالاختبار الإيجابي عبر جميع الأعمار ، في حين تم الإبلاغ عن صداع لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا.

كما تم الإبلاغ عن فقدان الشهية بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عامًا والذين تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا وأكثر، أما آلام العضلات ففي الغالب كانت لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عامًا.وفقًا للدراسة ، كان الأطفال أقل عرضة للإبلاغ عن الحمى والسعال المستمر وفقدان الشهية مقارنة بالبالغين.

قال البروفيسور بول إليوت : "تشير هذه النتائج الجديدة إلى أن العديد من الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا لن يتم اختبارهم - وبالتالي لن يتم عزل أنفسهم - لأن أعراضهم لا تتطابق مع تلك الأعراض المستخدمة في إرشادات الصحة العامة الحالية للمساعدة في تحديد الأشخاص المصابين.

"نحن نتفهم أن هناك حاجة إلى معايير اختبار واضحة ، وأن تضمين الكثير من الأعراض التي توجد عادة في أمراض أخرى مثل الأنفلونزا الموسمية يمكن أن يعرض الأشخاص للعزل الذاتي دون داعٍ.

نظرت الدراسة ، التي لم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران ، أيضًا في ما إذا كان ظهور متغير جديد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة ، والذي تم تحديده لأول مرة في كينت ، مرتبطًا بمظهر مختلف للأعراض.

ونظر الباحثون في الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا ونتائج اختبار المسحة التي تم جمعها لدراسة React في نوفمبر - ديسمبر ، عندما قدرت PHE أن المتغير يشكل حوالي 16 ٪ من العدوى، وقارنوا ذلك ببيانات مماثلة تم جمعها في يناير ، عندما كان ما يقدر بنحو 86٪ من الإصابات من المتغير.

ووفقًا للدراسة ، كانت الأعراض متشابهة على نطاق واسع - في يناير ، مقارنة بشهر نوفمبر - ديسمبر ، كان فقدان أو تغير حاسة الشم لدى المرء أقل تنبؤًا بالإصابة بـ Covid-19.

لكن نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بسعال مستمر جديد بدت أعلى، تماشياً مع النتائج التي توصل إليها مكتب الإحصاءات الوطنية.