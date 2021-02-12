شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول المكملات الغذائية يحمى جنينك من أمراض الشبكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة جونتبرج السويدية، أن المكملات الغذائية قد تقلل خطر الإصابة بأمراض الشبكية الخطيرة عند الأطفال حديثى الولادة، طبقا لتقرير نشر في موقع timesnownews.



دراسة تكشف عن قدرة المكملات الغذائية لتقليل خطر الاصابة لحديثى الولادة

وأظهر تقرير سريرى أن تناول المكملات الغذائية التي تجمع بين الدهون غير المشبعة قد ادت الى انخفاض الإصابة بنوع خطير من اعتلال الشبكية للطفح الجلدي بمقدار النصف، والذي يمكن أن يسبب ضعفا بصريا عند الرضع المبتسرين.

وأوضحت الدراسة أن اعتلال الشبكية لحديثى الولادة ينتج عن عدم تطور الأوعية الدموية بالشبكية بشكل كامل، والتى يمكن أن تسبب ضعف البصر وقد تتطور لحد الإصابة العمى نتيجة انفصال الشبكية.

واعتمدت الدراسة على 206 أطفال من حديثي الولادة في المستشفيات الجامعية، بعد أن تم إعطاء ما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال حديثي الولادة مكملات غذائية وقائية، عن طريق الفم ، مع أحماض أوميجا 3 الدهنية، مع أوميجا 6 حمض الأراكيدونيك الدهني التي يتم إعطاؤها بشكل روتيني للأطفال الرضع بعد الولادة مباشرة.

وأظهرت مجموعة البحث العلاقة بين اعتلال الشبكية الخداجي وانخفاض مستويات حمض الأراكيدونيك في دم الأطفال، حيث تبين أيضا أن تناول المكملات الغذائية قد تقلل خطر من حيث الإصابة بأمراض الرئة خلل التنسج القصبي الرئوي أو في درجة النزف الدماغي داخل البطيني .

الجدير بالذكر أن يصاب حوالي 20000 طفل بالعمى أو يعانون من ضعف بصري حاد سنويًا من كل دول العالم.