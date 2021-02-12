شكرا لقرائتكم خبر عن كل شىء عن جراحات السمنة وإرشادات يجب اتباعها قبل وبعد العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جراحة السمنة هي إجراء طبي يساعد على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة عن طريق إجراء تغييرات على جهازك الهضمي، ومن المهم معرفة ما يجب عليك فعله قبل وبعد جراحة إنقاص الوزن تجنبا لأى مضاعفات.

ووفقا لتقرير لموقع time now news لا تساعدك جراحة إنقاص الوزن على إنقاص الوزن فحسب، بل تقلل أيضًا من خطر الإصابة بحالات مرتبطة بالسمنة، على سبيل المثال، ذكرت إحدى الدراسات أن جراحة إنقاص الوزن تؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالعديد من الحالات الخطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وتوقف التنفس أثناء النوم ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم ومرض الكبد الدهني غير الكحولى، كما أنه يؤدي إلى تحسن في آلام المفاصل والنقرس ومتلازمة تكيس المبايض والعقم، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات المرتبطة بالسمنة.

هناك أنواع مختلفة من جراحات إنقاص الوزن مثل تكميم المعدة وعمليات تحويل مسار المعدة وعند دمجها مع تعديلات النظام الغذائي ونمط الحياة ، يمكن أن تساعدك هذه الإجراءات في تحقيق فقدان وزن طويل الأمد أكثر بكثير.

كيف تساعدك جراحة السمنة على إنقاص الوزن؟

جراحة السمنة تؤدي إلى فقدان الوزن من خلال آليات متعددة، تقييد تناول الطعام ، والشعور بالامتلاء بعد وجبات أصغر، وانخفاض الشهية، وسوء امتصاص العناصر الغذائية ، والتغيرات الهرمونية ، والتغيرات في بكتيريا الأمعاء ، وما إلى ذلك ، هي بعض الآليات التي ستساعدك على تقليل تلك الكيلوجرامات الزائدة.

من يجب أن يختار جراحة إنقاص الوزن؟

يتم تقييم الأهلية لجراحة السمنة بعد التقييم السريري الكامل من قبل فريق جراحة السمنة، ووفقا للخبراء فإن الفرد الذي لديه مؤشر كتلة الجسم أكبر من 35 كجم / م 2 مؤهل لإجراء جراحة علاج البدانة.

الشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30 كجم / م 2 مؤهل أيضًا لإجراء جراحة علاج البدانة / التمثيل الغذائي في حالة وجود مرضين مرتبطين مثل مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول.

طريقة الاستعداد لعملية إنقاص الوزن

سيتم نصحك بالخضوع لسلسلة من الفحوصات الطبية قبل الإجراء ، وسيقوم المتخصصون المعنيون بتقييم لياقتك الطبية.

سيُطلب منك الالتزام ببعض التعليمات الحيوية المتعلقة بالنظام الغذائي قبل الجراحة قد يكون هذا من 7 إلى 15 يومًا حسب ملفك الشخصي ووزنك.

سيُطلب منك تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وتشجيعك على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين. من الأفضل تجنب السكريات.

يجب التوقف عن التدخين وتناول الكحوليات قبل الجراحة.

إذا كشفت الاختبارات الخاصة بك عن أي نقص غذائي للفيتامينات، بما في ذلك الحديد أو الكالسيوم ، فسيتم البدء في تناول مكملات نفس قبل الجراحة.

من المهم أيضًا إزالة كل شكوكك والتخلص من التوتر قبل العملية

إجراءات ما بعد جراحة السمنة

سوف تصوم لمدة 24 ساعة بعد الإجراء، خلال هذه الفترة ، سيتم إبقائك على سوائل في الوريد.

ستتناول السوائل في أول 15 يومًا بعد الجراحة في المرحلة التالية ، ستتناول الأطعمة المهروسة لمدة أسبوعين آخرين يُنصح بمضغ طعامك جيدًا ، وتناول الطعام ببطء وبكميات صغيرة قد يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة أو بكميات كبيرة إلى ألم في الصدر أو قيء في بعض الحالات، بعد شهر ، سيسمح لك ببدء نظام غذائي عادي.